Il teatro di Elena, omaggio a una leggenda del blues

Annullata per allerta meteo la recita di “Elena” oggi 2 ottobre

Per l’intera giornata di venerdì 2 ottobre è stata proclamata l’allerta meteo. Pertanto è stata annullata la recita di Elena di Euripide prevista alle ore 20.30 al Teatro Ivo Chiesa e la biglietteria rimarrà chiusa. Resta attivo il servizio telefonico allo 010 5342400, che nella giornata di oggisarà esteso in via eccezionale dalle ore 10 alle ore 19. La biglietteria del Teatro Gustavo Modena è aperta regolarmente con il consueto orario 10 – 15.Elena di Euripide resterà in scena al Teatro Ivo Chiesa sino al 12 ottobre.

Sabato 3 ottobre evento speciale omaggio a Janis Joplin

Elena di Euripide con la regia e le scene di Davide Livermore e Laura Marinoni protagonista, riprende regolarmente le recite a partire dasabato 3 ottobre con inizio alle ore 19.30. Al termine dello spettacolo la serata di sabato continua e si sposta nello spazio esterno antistante il Foyer del Teatro con il dj set di Bea Beat. Intorno alla mezzanotte si ritorna in teatro per lasciare spazio al graffiante blues di Janis Joplin. A cinquant’anni esatti dalla notte in cui la straordinaria interprete scomparve, Il Teatro Nazionale di Genova le rende omaggio con lo spettacolo A Woman Left Lonely, diretto e interpretato da Maria Grazia Solano, con musiche live della Supershock Band. L’intera serata costituisce il primo appuntamento di Happy Theatre Hour, progetto rivolto al pubblico più giovane. In quest’ottica sono state previste speciali riduzioni rivolte agli under 35 per i biglietti dei due spettacoli (si può scegliere se vedere Elena o A Woman Left Lonely o entrambi), mentre l’accesso al dj set è gratuito con prenotazione obbligatoria (tramite il sitohttps://ge.clubsilencio.it/).