Il programma degli eventi del Count Basie Jazz Club a Genova

Programmazione Count Basie jazz club 31 Ottobre – 2 Novembre 2019

Giovedì 31 Ottobre, ore 22.00

Halloween in Jazz

Stefano Riggi – Sax Tenore, Sax Soprano

Carlo Milanese – Piano

Massimiliano Rolff – Contrabbasso

Daviano Rotella – Batteria

Fatevi stregare dalle note di una serata Jazz “da paura”!

Atmosfera, drink a tema e altre sorprese.

Halloween al Count Basie Jazz club è musica e divertimento nell’atmosfera onirica delle antiche mura di Santa Brigida.

…e poi tremate perché ci sarà musica per farvi divertire… da morire!

Vuoi festeggiare? Festeggia jazz!

Venerdì 1 Novembre, ore 22.00

Enjoy the Blues – Marco Pandolfi e Alex Gariazzo + Jam Session Blues

Marco Pandolfi – Voce, Chitarra, Armonica

Alex Gariazzo – Voce e Chitarre

Rodrigo Brito – Armonica, Basso

Mattia Ciuffardi – Batteria

Marco Pandolfi e Alex Gariazzo sono i tra i più importanti esponenti del blues Made in Italy, mai incontrati musicalmente e per la prima volta sul palco del Count Basie ad aprire la serata.

A seguire palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle “amicizie musicali” da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

Sabato 2 Novembre, ore 22,00

SABATO JAZZ: Miles Away From California – Barry Finnerty Quartet

Barry Finnerty – Chitarra

Andrea Zanzottera – Pianoforte

Riccardo Barbera – Contrabbasso

Folco Fedele – Batteria

Il concerto si articola nella lettura di brani originali di Barry Finnerty e Andrea Zanzottera, nell’ottica di una poliedricità stilistica che fa capo alla grande tradizione del jazz classico e contemporaneo, alla matrice blues e a sonorità altre.

Unire eccellenza musicale e attivismo culturale: la sfida del Count Basie a (e per) Genova.

TIPOLOGIE DI SERATE E GENERI:

GIOVEDì Jazz e Blues ǀ VENERDì LIVE NIGHT ǀ SABATO JAZZ ǀ DOMENICA CONCERTI ALL’ORA DEL TE

Questa la struttura settimanale degli eventi del Count Basie Jazz Club. L’obiettivo è quello di connotare in maniera chiara l’offerta e di renderla fruibile a tutto l’ampio pubblico sia appassionato a un genere che alla ricerca di occasioni per rendere il tempo libero di qualità.

IL PROGETTO DIDATTICO DEL COUNT BASIE:

corsi di musica d’insieme e masterclass a tema con grandi artisti

Fiore all’occhiello dell’Associazione è la sua sezione di didattica musicale laboratoriale per i soci: il COUNT BASIE LAB, che organizza da molti anni prestigiose masterclass con grandi artisti, incontri laboratoriali per “toccare con mano” i segreti dei grandi maestri del jazz nazionale e internazionale: dalla tecnica all’espressione fino allo sviluppo e incontro delle singole esperienze emotive.

IL VALORE UMANO: L’ASSOCIAZIONE E I SOCI VOLONTARI ATTIVI

Il Count Basie Jazz Club è un’Associazione di Promozione Sociale e Culturale affiliata ad Arci nata a Genova nel 2008 per ospitare concerti importanti con uno spazio attrezzato e ponendosi come luogo di incontro per elaborare nuove idee culturali, musicali e non solo, secondo uno spirito fortemente associativo, privo di qualsiasi natura commerciale.

Tutte le attività sono sostenute dai soci attivi che a titolo esclusivamente volontario investono spirito e tempo per mantenere attivo il progetto.

Il Count Basie crede nella possibilità di fare cultura “insieme: il valore umano è alla base dell’esistenza e della crescita del Count Basie jazz club, messo in pratica e sostenuto dalle singole persone che lo gestiscono e sostenuto dai soci/pubblico che lo frequentano e supportano.