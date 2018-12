Il Natale delle due Albisole 2018 con musica, spettacoli e gastronomia

Musica, teatro, spettacoli, gastronomia e tanta felicità

Anche quest’anno torna la programmazione congiunta degli eventi natalizi delle due Albisole.

Si tratta di una programmazione ricca con eventi di musica, teatro, spettacoli per bambini, laboratori, mostre d’arte e ceramica e tanto altro per la felicità delle famiglie albisolesi e di quelle che sceglieranno #Albisola per trascorrere le feste.

Un importante intreccio di attività e collaborazioni sul territorio reso possibile da una significativa rete di collaborazione sotto la regia comunale da parte di chi partecipa e vive tutti i giorni dell’anno le nostre città: associazioni di categoria, di volontariato, culturali, amministratori, commercianti, ceramisti, artisti, scuole, professionisti… e quando è così, il successo è garantito.

Fino a metà gennaio si potrà ammirare Elatan, “l’albero capovolto di un mondo al contrario per artisti sott’insù” un originale albero di Natale capovolto, realizzato in ferro e piastre di ceramica, di forma triangolare, realizzate da artisti ed artigiani ceramisti, quest’anno provenienti anche dalle città della ceramica di Faenza e Nove. Gli spettatori potranno ammirare l’opera giunta alla 2^ edizione da sotto in sù, camminando o sedendosi sul tappeto erboso, a base dell’installazione. L’opera sarà esposta sulla Passeggiata E. Montale/Piazza Chiesa fino a domenica 13 gennaio.

A pochi giorni dal Natale, sabato 22 dicembre per le vie di Albisola, dalle ore 14.30, arriverà Babbo Natale on the road, un tour cittadino di Babbo Natale e dei suoi aiutanti a bordo di una Dune Buggy e alle ore 17.00, tutti nella casetta di Babbo Natale, sulla passeggiata Montale, dove i bimbi potranno consegnare le letterine agli elfi. Al termine, esibizione di baby cantanti, a cura di Club Albisola.

Appuntamenti importanti anche con la musica natalizia: mercoledì 26 dicembre concerto di Pro Musica Antiqua con la Corale Polifonica Cellese e gli alunni della Scuola Media, presso la Chiesa di San Nicolò, sabato 29 nella Chiesa di Ellera “Muxiche de Natale in tu paise”, giovedì 3 gennaio il ritorno dei Birkin Tree al Cinema Teatro Don Natale Leone, “Ancient music from Ireland and Scotland” e si chiude il 6 gennaio con il conecrto di Millenoum Ensemble.

Sabato 5 gennaio dalle ore 15.00 verrà recuperata la manifestazione “CapoNatale”, che vedrà animazione lungo le vie del centro storico a cura di Crazy Emotions. Per tutto il pomeriggio saranno presenti: la Casetta della Befana, con animazione, truccabimbi e sculture di palloncini, giochi gonfiabili, giostre e dolci golosità.

Ecco il programma completo delle manifestazioni

Fino a domenica 13 gennaio sulla Passeggiata E. Montale/ Piazza Chiesa

Elatan: l’albero capovolto di un mondo al contrario per artisti sott’insù.

Seconda edizione del progetto Elatan: sul lungomare sarà allestito un albero di Natale capovolto, realizzato in ferro e piastre di ceramica, di forma triangolare, realizzate da artisti ed artigiani ceramisti, quest’anno provenienti anche dalle città di Faenza e Nove. Gli spettatori potranno ammirare l’opera da sotto in su, camminando o sedendosi sul tappeto erboso, a base dell’installazione. L’opera sarà esposta sulla Passeggiata E. Montale/Piazza Chiesa da sabato 8 dicembre a domenica 13 gennaio.

Fino a domenica 13 gennaio. Parrocchia di San Matteo, Luceto, feriali ore 15.00/18.30 festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe Meccanico a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone. Il presepe è la riproduzione di Albisola Superiore, in scala 1:50, del fine ‘800 e inizio ‘900. Ha una superficie di circa 130 mq., presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (“macachi” di Albisola), ed effetti giorno/notte e neve.

Fino a domenica 6 gennaio presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini (corso Mazzini)

Natività 2018: concorso di ceramica d’arte contemporanea. La mostra, a cura dell’Associazione Ceramisti, sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Giovedì 20 dicembre. Biblioteca civica Trucco (Corso Ferrari 193), dalle ore 17.00.

Ceramica sotto l’albero. Laboratorio natalizio per bambini dai 7 agli 11 anni, su prenotazione, a cura di Laboratoriol

Venerdì 21 dicembre. Scuola comunale di ceramica (via alla Massa 1), ore 18.00

Auguri di Natale alla Scuola di Ceramica, a cura di Ats U Vascellu.

Sabato 22 dicembre in piazza Scacchiera, dalle ore 16.00.

A Casa di Babbo Natale. Babbo Natale ed i suoi aiutanti arriveranno con alcune mitiche Dune Buggy: i bambini potranno consegnare la letterina e ricevere caramelle e dolcetti natalizi. Il pomeriggio continuerà con l’esibizione di baby cantanti, che allieteranno tutti con le loro canzoni. Manifestazione a cura di Club Albisola.

Domenica 23 dicembre in corso Mazzini, dalle ore 11.00.

Santa Claus on the Road. Aperitivo con panettone delle festività, a cura di Club Albisola

Domenica 23 dicembre. Frazione Ellera, dalle ore 10.30

Natale nei caruggi. Mercatini dell’artigianato, giochi, animazione e tante sorprese. Tra i caruggi, il presepe dell’artista Ezio Lorenzi ed i musicanti di Natale con cornamuse ed organetto. Dalle ore 15.00 laboratori per i bambini, tenuti dai ragazzi della Parrocchia di San Bartolomeo. E ci sarà anche Babbo Natale!! La manifestazione è a cura del Comitato Ellerese.

Mercoledì 26 dicembre. Chiesa di San Nicolò, ore 21.00

Antiche musiche natalizie. Concerto di Natale a cura di Pro Musica Antiqua con la partecipazione degli alunni della Scuola Media e della Corale Polifonica Cellese.

Venerdì 28 dicembre presso la Chiesa parrocchiale di San Nicolò, ore 17.00.

Sulle Orme di San Nicolò, visita alla Chiesa parrocchiale, a cura di Chiara Spirito.

Sabato 29 dicembre, Parrocchia di Ellera, ore 21.00.

Mùxiche de Natale in tu Pàise. Musica sacra e natalizia, a cura del gruppo Armonie.

Giovedì 3 gennaio presso il Cinema Teatro Don Natale Leone (Via Colombo 42).

Ancient Music from Ireland and Scotland. Concerto dei Birkin Tree: Luca Spotti (arpa irlandese), Fabio Rinaudo (uillean pipes, whistels), Luca Rapazzini (violino).

Sabato 5 gennaio in via Colombo e dintorni, dalle ore 15.00.

Caponatale. Animazione natalizia lungo le vie del centro storico a cura di Crazy Emotions. Per tutto il pomeriggio saranno presenti: Casetta di Babbo Natale, con animazione, Truccabimbi e sculture di palloncini, Giochi gonfiabili, Dolci golosità e Giostre.

Domenica 6 gennaio presso la Chiesa di San Pietro, ore 17.30

Millenium Ensemble. Concerto di Silvia Schiaffino (flauto), Federico Briasco (chitarra), Renato Procopio (chitarra): al tradizionale programma di brani di epoche differenti, dal Medioevo fino ai nostri giorni. Si aggiungerà un’antologia di brani natalizi dal mondo.