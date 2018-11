Il Napoli vuole a tutti i costi Piatek

Continuano nel voci sul numero nove del Grifone. Il Ds Perinetti: “Sino a giugno non si parla di mercato”

Genova – C’è il derby alle porte, ma il mercato di gennaio continua ad imperversare ed a far discutere in casa rossoblù.

O meglio, non in casa rossoblù ma da un mercato che punta atleti del Genoa.

IL NAPOLI PUNTA PIATEK – L’ultimo esempio è quello di Piatek, il centroavanti grande rivelazione e capocannoniere di questa prima fase del campionato.

Sul “Corriere dello Sport” di oggi venerdì si legge e si da per certo che il presidente del Napoli De Laurentiis si era sentito negli ultimi giorni di ottobre con Preziosi, offrendogli 25 milioni di euro per l’attaccante polacco.

Nulla di fatto, perché la società rossoblu li considerava pochi, ma i contatti tra i due club, da sempre ottimi, proseguiranno anche in questo e nel prossimo mese. Lo sanno ormai anche i muri che il Napoli cerca un attaccante, da tesserare in gennaio. In pool position c’è l’ex Cavani, ma ci sono forti difficoltà perchè l’attaccante torni in maglia azzurra; ed allora ecco la dirigenza partenopea virare decisamente su Krzysztof Piatek, l’uomo nuovo del calcio internazionale. A fare da contraltare al Corriere dello Sport, sempre oggi il sito di Spormediaset riferisce che Aurelio De Laurentiis avrebbe rilanciato, offrendo dieci milioni in più, e cioè 35 milioni di euro, più il cartellino di Amin Younes.

Sull’argomento è intervenuto il DS rossoblu Giorgio Perinetti, che in una intervista rilasciata in Spagna ha chiarito che “il Napoli ha intenzione di trattare Piatek, ma il Genoa non è disposto a trattare la sua cessione a breve termine. Il nostro giocatore deve calmo, anche perché è chiaro che in un prossimo futuro sarà oggetto di grande interesse”.

PREPARAZIONE PER IL DERBY – Intanto, lasciando stare i rumors di mercato, la squadra sta intensamente proseguendo la preparazione per il derby, alternando gli allenamenti sui campi di Pegli ed Arenzano. Ieri giovedì in mattinata tutti in palestra al Centro Signorini e poi nel pomeriggio al campo “Gambino”, con lavoro sul terreno sintetico.

Poi sabato allenamento sempre ad Arenzano, questa volta a porte chiuse.

Rientrati parecchi nazionali, si allenano ancora a parte Sandro, Bessa e Lapadula.

Buone nuove arrivano dal portiere Marchetti, che è tornato in campo agli ordini di Scarpi, preparatore dei portieri genoani.

RADU IN FORMA – Prova estremamente positiva in Nazionale per il giovane portierino Radu; la Romania ha giocato una amichevole, a livello Under 21, contro i pari grado del Belgio, dove giocava il compagno di squadra Omeonga. La gara, spettacolare, giocata a Cluji è terminata 3-3. Radu è stato autore di almeno tre interventi determinanti, a conferma della crescita che sta avendo il giocatore rossoblu, proiettato di colpo – non dimentichiamolo – tra i pali del Genoa al posto di Marchetti.

Insomma, sembra che il problema portiere per il Genoa si stia risolvendo da solo, perché il giovane rumeno di gara in gara acquista sempre maggior sicurezza; prova ne sono anche due interventi prodigiosi nell’ultima gara casalinga con il Napoli. Ed allora Perin o chi per esso possono stare tranquillamente dove sono…

Franco Ricciardi