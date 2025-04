Il Nano Morgante | W i giovani

Che i giovani siano disinteressati alle vicende della Società in cui vivono, che siano anaffettivi, che difettino di moralità, è una gran bufala degli adulti: è la retorica generalizzazione che assegna ad altri i propri presupposti superficiali di pensiero e di comportamento.

La categoria dei giovani, estensivamente intesa, tende invece a rispondere presente! ai richiami etico/sociali e un adesso basta! all’oltraggioso consumismo predatorio degli adulti.

Malgrado le bufale strutturate, i giovani costituiscono l’ unica speranza di poter contrastare efficacemente la logica aberrante perseguita dal mondo adulto.

Resta che una quota significativa di giovani ha ben compreso il fallimento del mondo adulto e l’altruismo come risorsa personale, atta a costituire immediate positive ricadute sull’ individuo. E ha anche ben compreso che la crescita tipica dello sfruttamento smodato e inarrestabile del Pianeta consiste solo in una crescita in-felice, parafrasando S. Latouche.

Qualora poi si contro-deducesse che, nel passato più o meno recente, anche gli adulti si sono sintonizzati sulle esigenze dell’ambiente, ciò avrebbe certamente una quota di fondatezza: tuttavia, gli esiti via via intervenuti evidenziano la riproposizione di un passato imperialista e colonialista, in cui ad esempio l’Orientalismo fu solo facciata, solo falsa retorica.

Fatto sta che il nostro povero Pianeta è inteso come luogo di sfruttamento intensivo, al punto che l’ eco-salvaguardia, egregiamente espressa anche a mezzo di autorevoli partecipazioni congressuali, è traducibile dalla pertinente affermazione di J. Baudrillard: “i congressi sono utili al progresso del sapere quanto le corse dei cavalli al progresso della razza equina”.

I giovani, in sostanza, si trovano a dover affrontare e superare quel radicamento adulto agli ideali materialisti-consumistici che, tra l’altro, ha comportato la riscrittura scriteriata dell’ imperialismo economico, in cui è centrale lo sfruttamento di tutte le risorse (umane comprese). Massimiliano Barbin Bertorelli

