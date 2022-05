Il MOG Mercato Orientale Genova festeggia il compleanno, eventi gratuiti

Genova – Cento corsi e degustazioni guidate, più di cinquanta eventi e oltre 70mila turisti che in questi primi tre anni hanno potuto visitare il MOG Mercato Orientale Genova dopo l’apertura, il 7 maggio 2019. Numeri significativi, nonostante i due anni di pandemia che di fatto hanno interrotto molte iniziative. “Ma non ci siamo demoralizzati e abbiamo fatto tutto il possibile per organizzare attività consone al momento per tenere vivo il MOG” racconta Ilaria Pedullà, responsabile eventi del MOG. Gli ultimi mesi per la struttura al centro del Mercato Orientale hanno avuto il sapore della ripartenza e questa affascinante piazza di ferro e vetro è oggi uno dei luoghi più attrattivi del centro di Genova, pienamente restituito alla città.

Da venerdì 6 maggio via a dieci giorni di festeggiamenti per il compleanno con quattro eventi gratuiti che inizieranno con la grande serata di musica e intrattenimento dei Friends. Domenica 8 dalle ore 21, spazio allo spettacolo di cabaret con alcuni dei nomi più conosciuti della comicità genovese (e non solo), come Andrea Di Marco e Andrea Carlini, protagonisti anche a Zelig. A loro si aggiungerà l’attrice e autrice Chiara Lippi. Giovedì 12 alle 21 spazio alla buona musica con il concerto della tribute band “Live Queen”, una delle migliori tribute band internazionali dedicata alla leggenda inglese. Domenica 15 maggio alle ore 17,30 si chiude con l’appuntamento dedicato alle famiglie e ai bambini con lo spettacolo “Frulla e Pirullo Magic Show”.

Due settimane di appuntamenti che affiancheranno il consueto e già ricco calendario e che rappresenteranno un’occasione in più per gustare la straordinaria varietà di cibi che contraddistinguono l’offerta dei dieci food corner sempre attivi e del ristorante L’Ostaia de Zena. I visitatori possono infatti contare su ben 134 piatti differenti nei menù dei diversi spazi golosi che si affacciano sulla piazza e che in occasione del compleanno proporranno, dal 7 al 15 maggio, una speciale formula “tris” per permettere a tutti di assaggiare le loro ricette più celebri e apprezzate. Alla proposte food si aggiungeranno poi i piatti pensati per il Lunario, l’approfondimento dedicato alla stagionalità, curato dall’esperta di cucina Enrica Monzani che, nella settimana dal 9 al 15 maggio, porterà alla scoperta del prebuggiun, ovvero quell’insieme di erbe e fiori selvatici che rappresenta il segreto dei pansotti e di tanti piatti scritti nella storia di questa città. Il tema del Lunario sarà declinato da ogni cucina presente al MOG con almeno un piatto dedicato, mentre il bar preparerà un cocktail a tema. Sabato 14 alle 10.30 Enrica Monzani terrà un seminario esperienziale dedicato, con la partecipazione dell’agricoltore, educatore e influencer Fabio Costantini conosciuto nel mondo social come @fescion.farmer.

Le esperienze turistiche del MOG

Il compleanno del MOG sarà però anche un momento per riflettere sul nuovo ruolo del mercato rispetto alla città. “Abbiamo voluto concepire uno spazio di riferimento non solo per i genovesi che possono venire qui per una pausa dall’ufficio, un pranzo di lavoro o per sedersi a leggere un libro ai tavoli del bar, ma anche per farne un polo di attrazione turistica, un’occasione per tutti i visitatori che qui possono immergersi nei profumi e nei sapori della Liguria” spiega Valentina Ganadu, direttrice di MOG. Ecco perché l’offerta della struttura sta crescendo anche da questo punto di vista con tanto di visite guidate ed esperienze personalizzate, preludio di un rapporto sempre più stretto con l’offerta turistica e i tour operator che operano in Liguria. Dal Tour del Mercato Orientale e pranzo (o cena) ligure in compagnia di Enrica Monzani che comincia i tra i 93 banchi del Mercato Orientale per terminare a tavola con un menu prettamente ligure, al percorso tra i vini liguri a disposizione dei turisti il venerdì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 12 nella Vineria del MOG. Fino al corso di focaccia genovese, in collaborazione con Iscot Liguria, per imparare mettendo le mani in pasta tutti i segreti della focaccia, nell’attrezzata Sala Panificazione del MOG.

MOG: chi siamo

Il MOG Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci food corner che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. Il bar centrale e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere e 250 bottiglie integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L’Ostaia de Zena, il ristorante con vista MOG. Il soppalco del MOG è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina e di panificazione, per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini e al Lunario.