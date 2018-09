Il genovese Rixi nominato viceministro (Mit) del governo Conte: delega ai Porti

“Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha nominato viceministro alle Infrastrutture e Trasporti il genovese Edoardo Rixi, già sottosegretario al Mit. Il deputato e segretario nazionale della Lega Liguria ha ricevuto la delega ai Porti, Navigazione interna, Logistica ed Edilizia speciale.

In un momento così tragico e difficile per Genova e i genovesi, la nomina a viceministro di una persona seria, capace e presente sul territorio come Edoardo Rixi rappresenta senz’altro un altro segnale di buonsenso da parte del governo Conte.

Congratulazioni e buon lavoro a Edo da parte di tutti i consiglieri regionali della Lega”.

Lo ha annunciato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“Ringrazio il premier Conte e tutti i ministri – ha dichiarato su Fb il viceministro Rixi – per la fiducia che mi hanno voluto dare. Da oggi, ancora più di ieri, lavorerò per rendere migliore il nostro Paese. In questa giornata di lutto per la mia città, il mio pensiero non può che essere soprattutto per Genova e per la Liguria: il mio impegno è e sarà massimo perché Genova possa rialzarsi e guardare al futuro”.