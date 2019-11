Il festival dell’Eccellenza al femminile a Bolzaneto

Il Festival dell’eccellenza al Femminile approda al Centro Commerciale Aquilone domani pomeriggio con l’iniziativa intitolata La Forza delle Donne

Letture teatrali con Elena Pollack, Mara Nicosia, Selene Parisi dal libro Femmes di Silvia Bragonzi con la presenza dell’autrice – Presentazione del libro Per non subire violenza di Chiara Panero e Paola Toni – Proiezione dei video pervenuti per il contest audiovisivo “Aquilone”.

Si comincia alle ore 16 con la lettura teatrale di alcuni brani tratti dal libro FEMMES di Silvia Bragonzi. Interverranno, insieme all’autrice, le attrici Elena Pollack, Mara Nicosia e Selene Parisi. Con un ritmo intimo e deciso Frida, Camille, Artemisia e anche la madre più irragionevolmente sconosciuta, quella di Hitler, parlano finalmente in prima persona narrando, con voce nuova, storie di vittorie e di dolori, di amori e tradimenti. Un viaggio di quattro donne che hanno saputo cogliere e accogliere la sofferenza, plasmando il destino attraverso i colori della vita. Alle ore 17 sarà presentato il libro PER NON SUBIRE VIOLENZA di Chiara Panero e Paola Toni, sui 20 anni a Genova nella Casa Rifugio a indirizzo segreto. Obiettivo della pubblicazione è far sapere che cosa è una Casa Rifugio, informare le donne che esiste un luogo protetto dove potersi rifugiare per essere aiutate, insieme ai loro bambini, ad uscire dalla spirale di violenza. Spesso le donne temono, denunciando, di essere poi sole: la Casa Rifugio è uno spazio dove poter sperimentare un modo diverso di vivere che non deve più lasciare posto alla violenza. Alle ore 18, proiezione dei cortometraggi contro la Violenza sulle Donne pervenuti per il video-contest AQUILONE.