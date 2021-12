Il Duo Zunino in concerto a Busalla. La Biblioteca Bertha Von Suttner ospita l’evento “La magia di storie antiche…” il 13 dicembre alle 21.

Il Duo Zunino in concerto a Busalla in una serata dal sapore antico.

In occasione del Natale la Biblioteca dell’entroterra ligure accoglie il Duo Zunino per regalare al suo pubblico momenti di emozione e di incanto.

Eliana Zunino (voce e percussioni) e Katia Zunino (arpa celtica) si esibiranno in un programma suggestivo e travolgente con brani tradizionali e natalizi provenienti dalle aree celtiche, mediterranee e da altri Paesi del mondo.

Un viaggio musicale tra le culture di Irlanda, Bretagna, Scozia, Inghilterra e non solo, per ammaliare con la magia di suoni antichi e istintivi, quasi a vivere le emozioni d’altri tempi.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani tradizionali come Grone Lunden, Amazing Grace, Silent Night e musiche strumentali tra cui gighe, reels, an-dro e altri.

Evento organizzato con il supporto economico del Comune di Busalla in collaborazione con l’Associazione Musicamica di Genova e con la Direzione Artistica di Giovanna Savino.

Informazioni:

13 dicembre ore 21 presso la Biblioteca Bertha Von Suttner, in via Chiappa 15 a Busalla. Ingresso libero.

Necessaria la prenotazione al numero 3396531632 ed essere muniti di Green pass e mascherina, nel rispetto delle norme anti contagio.

https://www.facebook.com/Musicamica

BIOGRAFIE

Eliana Zunino – voce e percussioni

Ha concluso il Corso di Alta Formazione Universitaria in Vocologia Artistica presso Alma Mater Studiorum all’Università di Bologna e in Psicologia della Voce presso l’Università del Sacro Cuore.

Inoltre ha conseguito il Certificate of Figure Proficiency (Estill International Voice Method).

Tra i suoi studi il corso Triennale di Musicoterapia (APIM) di Genova e numerosi corsi, seminari e Convegni Nazionali sul tema della Vocalità in tutti i suoi aspetti.

Ha studiato canto tradizionale irlandese presso l’Irish World Music Center, Limerick University, Eire.

Inoltre ha partecipato a numerose Rassegne e Festival internazionali ed ha tuttora un’intensa attività concertistica. Collabora attualmente come solista in formazione duo e trio con diversi musicisti.

Katia Zunino – arpa celtica

Fin da piccola ha mostrato un vivo interesse per la musica, la danza e per questo “strano” strumento decidendo, dopo alcuni anni di pianoforte al Conservatorio ‘G. Verdi’ di Torino, di dedicarsi completamente allo studio dell’arpa classica presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Novara.

Contemporaneamente approfondisce l’interesse per l’arpa celtica e la didattica studiando in Scozia e in Irlanda alla Royal Irish Academy of Music di Dublino con Áine Ní Dhubhghaill e insegnanti di fama mondiale.

Prosegue poi gli studi nel College “Amzer Nevez” a Ploemour (Bretagna).

Dal 1992 intraprende un’intensa attività concertistica suonando nei più prestigiosi teatri italiani e anche all’estero.

Partecipa in orchestra e come solista a trasmissioni Rai e Mediaset. A luglio 2016 completa il secondo lavoro discografico ‘Vie’ insieme alla voce della sorella d’arte Eliana Zunino.

Con il M° Loris Lombardo nasce il duo HandHarp dove le mani dei musicisti si fondono alla ricerca nuove sonorità, dove le note dell’arpa si fondono con quelle dell’handpan e delle percussioni dal mondo.

Mentre con l’ensemble di musica antica ‘Pricipio di virtù’ ha lavorato come compositrice e arpista proponendo eventi e spettacoli teatrali con musiche medioevali e rinascimentali.