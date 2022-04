Il derby genovese visto da due giornalisti | Video

Si giocherà sabato 30 aprile alle ore 18 al Ferraris

In occasione del derby tra Sampdoria e Genoa, in programma sabato 30 aprile alle 18.00 allo Stadio “Ferraris”, i giornalisti Roberto Minoliti e Franco Ricciardi hanno preparato un breve video di presentazione dell’attesa gara, vista da parte sampdoriana e da parte genoana.

Certo un derby cosi… triste non si vedeva a Genova da tantissimi anni, viste che entrambe le compagni genovesi da quattro turni da fine campionato sono invischiate – più il Genoa, ma anche la Samp non può permettersi passi falsi – nella lotta per non retrocedere.

Una gara che avrà nell’agonismo il pregio maggiore; chi ne avrà di più voglia e fame vincerà la disfida.

Come affermano i due giornalisti, il pari non servirà a nessuno. Quindi nessuno può parlare di possibile torta.

