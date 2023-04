Il Comune di Recco istituisce la zona 30 in centro e nelle frazioni

Recco, sicurezza stradale: il Comune istituisce la zona 30 in centro e nelle frazioni. Riqualificata la segnaletica stradale orizzontale a Megli.

Prosegue l’attenzione dell’amministrazione comunale per la sicurezza stradale. Dopo il via libera della giunta, sono comparsi in via Montefiorito, in via Ansaldo e nell’area centrale di piazza Nicoloso i cartelli che individuano le zone residenziali con velocità massima a 30 chilometri orari. La nuova segnaletica è stata apposta agli accessi nelle zone 30, in modo da rendere riconoscibile l’operazione, per garantire una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni.

«Il limite di 30 chilometri orari, invece dei consueti 50 previsti dal Codice della Strada in ambito urbano, permette di tutelare le utenze stradali deboli – osserva il sindaco Carlo Gandolfo – e le funzioni urbane della viabilità di quartiere, facendole prevalere sulle esigenze del traffico veicolare. E’ un intervento che ci permette di avere una città sempre più vivibile».

Sono stati sistemati, inoltre, dossi artificiali – con relativa presegnalazione verticale – per obbligare gli automobilisti ad andare più piano in via Liceti, via Ansaldo, via Montefiorito, in via Cornice Golfo Paradiso e in piazzale Olimpia dove è stato anche inserito il cartello con le limitazioni al peso dei veicoli.

Collocata anche la segnaletica per spazzamento, a seguito spostamento del mercato, con pannello giallo per evidenziare la nuova disciplina della sosta nella via in via San Giovanni Battista, ridisegnata la segnaletica orizzontale a Megli prima dello svolgimento della Sagra delle Focaccette e tracciato un passaggio pedonale lungo via Cornice Golfo Paradiso.

Intanto, come indicato nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio, in piazza Nicoloso è stata anche disciplinata la circolazione e la sosta di auto, con la creazione di stalli a disco orario con il limite di un’ora, e per le moto. ABov