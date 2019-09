Il Comando Militare Esercito Liguria al Salone Nautico di Genova | Foto

La 59^ edizione del Salone Nautico vede la tradizionale partecipazione dell’Esercito, con un proprio stand espositivo allestito dal Comando Militare Esercito “Liguria”.

In occasione della cerimonia di apertura, svoltasi lo scorso 19 settembre, lo stand è stato personalmente visitato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, accompagnata dal Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Pettorino e dal Comandante del CME “Liguria” Colonnello Francescon.

Un gradito e particolare saluto è avvenuto anche dal Sindaco della città di Genova Marco Bucci che ha voluto cogliere l’occasione per un ringraziamento per quanto svolto dai militari dell’Esercito durante l’emergenza connessa al crollo del ponte “Morandi”.

Per la 59^ edizione, oltre al consueto infopoint finalizzato all’orientamento professionale dei giovani, si è voluto rendere omaggio all’impegno dei militari nelle operazioni all’estero attraverso l’esposizione di un automezzo VTLM LINCE in assetto ambulanza presentato nella sua funzionalità da due operatori specializzati del Comando Brigata Alpina “Taurinense” con il quale il CME “Liguria” abitualmente già collabora per il supporto al personale impiegato a Genova nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, e con il logo “Genova nel cuore” accompagnato dall’hashtag #noicisiamosempre per il supporto fornito alla città.