Il Campionato Zonale Laser ad Alassio

ALASSIO- Flotta Laser in gara in questo fine settimana nella Baia del Sole per la disputa del Campionato zonale, organizzato dal Cnam di Alassio.

“ Ci aspettiamo una serie di regate spettacolari e combattute- ci ha spiegato Flavio Pogliano responsabile dei giovani agonisti del Cnam – inoltre la settimana prossima avremo qui ad Alassio il Meeting Internazionale della Gioventù, con gli Optimist, e la flotta Laser sarà invece impegnata nell’Italia Cup. Per molti quindi l’appuntamento di questo fine settimana sarà importantissimo per preparare il campionato nazionale della classe”.

Domani sono in programma tre prove: il segnale di avviso della prima prova verrà dato alle ore 12. Anche domenica sono programmate tre prove e l’orario del segnale di avviso della prima sarà reso noto ai concorrenti con apposito Comunicato Ufficiale che sarà esposto entro le ore 18 del giorno precedente.

In caso di mancata esposizione del Comunicato sarà valido l’orario del giorno precedente. Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 16 di domenica in modo da poter svolgere le premiazioni in tempo utile ed in un orario che permetta ai concorrenti, ai tecnici ed agli accompagnatori il ritorno adeguato ai circoli di appartenenza.

Le regate si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV. I partecipanti saranno suddivisi in tredici graduatorie.

Fra i locali da segnalare la presenza di Andrea Dilda e Sebastian Rozio che regateranno nei 4.7 e di Federico Appiano nei Radial.

I partecipanti saranno suddivisi in tredici classifiche.

Per la flotta Laser 4.7 (maschile-femminile) Assoluta (per i nati nel 2006-2007-2008-2009), Under 18 per i nati nel 2004-2005, Under per 16 i nati dal 2006 al 2009 (questi ultimi devono aver compiuto il 12° anno di età).

Per i Laser Radial (maschile, essere almeno Under 17), Open, per i nati prima del 2002, Under 19 per i nati nel 2003, 2004 ed Under 17 per i nati nel 2005, 2006.

Per i Laser Radial (femminile, essere almeno Under 17) , Open per le nate prima del 2002, Under 21 per le nate nel 2001, 2002, Under 19 per le nate nel 2003, 2004 ed Under 17 per le ragazze nate nel 2005, 2006.

Laser Standard (essere almeno Under 19), Open per i i nati prima del 2002, Under 21 per i nati nel 2001 e 2002 ed Under 19 per i nati nel 2003 e 2004.

La categoria dei Master vedrà gareggiare i concorrenti che hanno compiuto i 35 anni.

PAOLO ALMANZI