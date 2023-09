Il Bristol Palace Hotel festeggia insieme a Genova la quinta stella

Svelata la suite presidenziale “La Superba”

Al suo 118° anno di vita il Bristol Palace Hotel festeggia insieme a Genova il raggiungimento della quinta stella. Lo fa con uno spettacolo musicale su un palco allestito in piazza De Ferrari.

Ieri sera, si è tenuta, infatti, in piazza De Ferrari, la cerimonia di consegna della targa al direttore del Bristol Palace, Giovanni Ferrando da parte del presidente della Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci.

Sul palco la filarmonica sestrese che ha intrattenuto il pubblico con pezzi della tradizione genovese quali “Creuza de Ma” e “Ma se ghe pensu”, ma anche canzoni di Freddy Mercury, in particolare “Barcelona”, fino alle sinfonia di Ennio Morricone.

Dopo la cerimonia ufficiale, la festa nelle sale del Bristol per festeggiare la nuova suite “presidenziale” ribattezzata “la Superba”, dove ha recentemente alloggiato il principe Alberto di Monaco in occasione della nomina ad ambasciatore del premio Paganini.

“La quinta stella è un successo per questa storica realtà e per tutta Genova, che si consolida sempre di più come città d’arte e di cultura sullo scenario europeo e internazionale – ha detto il presidente Giovanni Toti – La presenza di un altro hotel di questo prestigio è segno di un aumento nella qualità del settore alberghiero genovese e della sua capacità di attrarre da tutto il mondo clientela in cerca di alti standard di accoglienza. Del resto, il Bristol è la quintessenza dell’offerta turistica genovese: all’esterno mostra una bellezza riservata e discreta, all’interno è un vero e proprio scrigno di meraviglie, a cominciare dalla sua bellissima e distintiva scala elicoidale. Complimenti ai gestori e a tutto lo staff del Bristol Palace per questo grande risultato, un’altra buona notizia in questa estate contrassegnata da grandi soddisfazioni per gli operatori turistici di tutta Liguria”.

“Con queste cinque stelle – ha aggiunto l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – Genova sta crescendo non solo in qualità dell’offerta, ma anche sul fronte del desiderio di migliorare e implementare le proprie strutture. L’apertura di nuovi hotel di charme dimostra come la città sia sempre più presente nel panorama turistico internazionale”.

“La quinta stella del Bristol – ha detto il sindaco Bucci – è una conferma della crescita della qualità turistica del nostro territorio che già vanta inimitabili fattori di attrazione.

Questo traguardo è un motivo di grande orgoglio per tutti coloro che quotidianamente lavorano per rendere Genova una città ancora più ospitale e accogliente”.

Presenti con il direttore Giovanni Ferrando il governatore della Liguria Giovanni Toti; il sindaco di Genova Marco Bucci; l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi e Franco Vanetti, direttore generale Duetorrihotels.

L’hotel è aperto nel 1905 e da subito venne scelto come cornice per feste leggendarie e come ristorante esclusivo dall’alta società. Rinnovato qualche anno fa, nella sua storia ha ospitato persino l’imperatore del Giappone Hirohito, oltre a celebrità, attori e registi come Alfred Hitchcock che si dice si sia ispirato proprio alla sua scala per il film Vertigo. Ultimo, per il momento, il Principe Alberto di Monaco. Infine l’arrivo ben meritato della 5^ stella.

