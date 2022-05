Il 22 maggio a Loano si corre l’Icebug VertiKarm-Memorial Carlo Pampararo

Loano – Domenica 22 maggio a Loano si tiene l’Icebug VertiKarm-Memorial Carlo Pampararo, gara di corsa

in montagna unica nel panorama ligure organizzata dall’Asd Krav Maga Parabellum di Loano in

collaborazione con Csen Savona e l’associazione “Amici del Carmo” e con il patrocinio dei Comuni di

Loano, Pietra ligure, Giustenice.

La gara porterà gli atleti dalla frazione loanese di Verzi (a 180 metri sul livello del mare) fino alla croce

sulla vetta del monte Carmo (a 1.389 metri sul livello del mare), la vetta costiera più alta di tutto il

savonese, percorrendo lo spettacolare “sentiero della cresta”, tra scorci tipicamente alpini e panorami

eccezionali che spaziano dal Monviso alla Corsica.

La partenza degli atleti avverrà alle 9.30 da Verzi di Loano, in zona Pastunè. Dopo un breve tratto di

salita asfaltata utile a sgranare il gruppo inizia il sentiero single track denominato “Karma Trail” (sentiero

utilizzato come discesa finale dell’Enduro World Series di MTB nel 2017). La salita costeggia il letto del il

Rio Fissone fino al chilometro 4 dove si stacca e procede in direzione Rocca dell’Aia (qui la gara si separa

da “Karma Trail” e si dirige, tramite l’unico tratto pianeggiante di circa 400 metri, fino a Rifugio Pian delle

Bosse (al chilometro 6) dove è previsto il primo ed unico ristoro che servirà sia solidi che liquidi. Da qui si

imbocca il ripido e spettacolare sentiero roccioso di cresta che, attraverso alcuni brevi tratti esposti,

condurrà gli atleti alla base dell’ultimo strappo erboso che li condurrà fino alla sospirata vetta. L’arrivo

sarà situato accanto alla Croce del Carmo. Il tracciato ha una lunghezza complessiva di 8 chilometri per

1.250 metri di dislivello positivo.

Durante la giornata si terrà anche la “VertiKarm Kids”, gara risvolta ai più piccini organizzata sempre

dall’Asd Krav Maga Parabellum con il patrocinio dello Csen e in collaborazione con l’Asd Barnes Trail &

Road. La gara si svolge in sola salita, per una lunghezza complessiva di un chilometro e 240 metri di

dislivello positivo. La partenza è alle 11 presso il “Parcheggio della Castagna”, raggiungibile in auto

tramite un tratto di strada sterrata. Iscrizioni e ritiro pacco gara presso la partenza dalle 10.15 alle 10.45.

La competizione è dedicata a Carlo Pampararo, grande appassionato della vita e della natura è venuto a

mancare all’affetto dei suoi cari il 19 aprile 2019 all’età di 33 anni a causa di una terribile malattia.

Archeologo e insegnante di lettere, per anni è stato animatore di Araram, associazione con sede a Loano,

promotrice di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, a favorire la crescita, la

conservazione e la conoscenza e del patrimonio culturale comune a tutti i cittadini per meglio conoscere e

valorizzare le bellezze che ci circondano. La sua grande passione per la natura e per il territorio lo ha

portato più volte a “scalare” la cima del Monte Carmo. Non a caso una delle ultime escursioni di Carlo fu

proprio quella di raggiungere il 1.389 metri della vetta alle spalle di Loano, ma purtroppo a causa delle

sue ormai già precarie condizioni di salute non poté portare a termine l’ascesa. Anche per questo motivo

la famiglia ha deciso di ricordarlo intitolando proprio a lui, in maniera fortemente simbolica, questa

competizione che porta decine di persone ogni anno a raggiungere la famosa croce del Carmo.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://vertikarm.teamkmp.it/.