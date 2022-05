Recco, migliorano i dati della raccolta differenziata ad aprile

Recco, nuovo miglioramento dei dati della raccolta differenziata nel mese di aprile.

Sono stati conferiti in discarica 80mila kg in meno di rifiuti, dall’inizio del 2022 con un risparmio per lo smaltimento di 14mila euro. I dati mensili forniti dall’Ufficio Ambiente del Comune di Recco confermano i risultati positivi sulla raccolta differenziata, raggiunti grazie alla modalità “porta a porta” introdotta nelle zone est e ovest di Recco.

La quota di residuo secco conferito in discarica ad aprile è di 113mila kg a fronte di 135mila kg raccolti ad aprile 2021. Nei primi quattro mesi del 2022 sono stati portati in discarica 80mila kg in meno, rispetto all’anno precedente, per un risparmio di 14mila euro.

Come valutate questi risultati? Chiediamo al sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

«Il risultato raggiunto a Recco è di rilievo assoluto, considerando che il percorso intrapreso con il “porta a porta” è cominciato appena nel luglio dello scorso anno. Abbiamo ottenuto dai cittadini una partecipazione molto attenta al raggiungimento degli obiettivi.

“Produrre con continuità meno indifferenziata”. Si sta infatti rivelando una sfida che abbiamo accettato e stiamo vincendo. Oltre a rispettare l’ambiente, tutelare il territorio e rispettare le regole, la riduzione del residuo secco ci ha permesso anche di contenere gli effetti negativi dei costi di conferimento in discarica». ABov