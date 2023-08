Il 16 agosto il Rum Day al Pitosforo

Per il Rum Day del 16 agosto, l’appuntamento al Pitosforo di Portofino è già in agenda per scoprire una drinklist inedita.

Fino a fine settembre, infatti, il Pitosforo di Cracco si anima a partire dall’aperitivo con Zacapa che trasforma la terrazza del ristorante portando il Guatemala nell’iconica piazzetta di Portofino.

Ricette esclusive a base di Zacapa 23 abbinate a speciali creazioni dello chef e uno Zacapa XO on the rocks da sorseggiare nel dopocena godendosi la meravigliosa vista sul porto.

I drink proposti per l’estate sono quattro, ognuno pensato con un pairing dedicato per esaltarne al meglio le caratteristiche. Una cocktail list per tutti i palati che porta Zacapa in uno dei luoghi simbolo dell’estate italiana ormai meta prediletta dei grandi marchi del lusso.

Dark&Stormy, con note acide e speziate, è un cocktail persistente e al contempo beverino, composto da due parti di Zacapa 23 rum, una di succo di Lime ed un top di Ginger Beer. Servito con un ciuffo di menta e una fettina di lime ad esaltarne la freschezza, è accompagnato da tostada di mais, tonno e avocado; o guacamole di avocado, cetriolo e pomodoro marinato.

Skinny “Beach”, con un bilanciato mix di dolcezza e acidità riesce ad accostarsi al meglio con Tortillas con pulled fish, germogli marinati e coriandolo, unendo l’acidità del succo di pompelmo e la dolcezza dello sciroppo d’Agave agli eleganti sentori di Zacapa23.

Mayan Daiquiri, composto da polpa di maracuja, succo di lime e sciroppo di maracuja e Rum Zacapa23, trova il suo pairing ideale in cheviche di branzino, verdure in carpione e lime; oppure empanadas di gamberi, sedano e prezzemolo, che esaltano la dolcezza del cocktail pur mantenendo un bilanciamento sofisticato.

Ron Fashioned, rielaborazione del più classico Old fashioned a base di Zacapa23 rum, composto da Bitter Angostura e Sciroppo d’agave, vive nel suo equilibrio tra note dolci e amare la sua essenza. Un perfect serve da guarnire con un’orange peel, abbinato con Tortillas con pulled pork, cipolla rossa marinata e coriandolo.