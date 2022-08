Il 1° torneo del Badminton La Spezia a un bengalese e una taiwanese, nei singoli Ismal Emrul e Chenchun Liao, spezzini vittoriosi nei doppi

Il 1° torneo del Badminton La Spezia a un bengalese e una taiwanese, oltre 30 partecipanti, per 3 ore continue di badminton di alta qualità. La 1a edizione del torneo del neonato Badminton La Spezia al Parco dei Conigli di Rebocco è un successo anche di pubblico.

In una manifestazione all’insegna dell’integrazione, si sono disputati 4 tornei in uno: i singoli maschili e femminili, doppio maschile e doppio misto.

Nel singolo maschile la vittoria finale è andata ad Islam Emrul, da Sylhet, Bangladesh, impiegato in un cantiere navale. Dopo aver superato in semifinale il suo connazionale Chowdhury Md Ruhel, poi classificatosi terzo, in finale si è imposto su un ottimo Alessandro Angiolini, alfiere del badminton locale.

Nel torneo femminile affermazione per la taiwanese di Pingtung Chenchun Liao: dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo dei suoi connazionali di Chinese Taipei nella finale del doppio maschile, l’isola di Formosa si conferma potenza del badminton sconfiggendo in finale l’ottima esordiente turca Sevda Mengi, dopo aver superato in semifinale Simona Castiglia, che va ad occupare il terzo gradino del podio.

I due campioni del singolo si sono affermati anche nella categoria del doppio: a Chenchun Liao il titolo nel misto in coppia con Filippo Lubrano, che in finale superano Daniele Gagliardi e, ancora, Sevda Mengi.

Infine, nel doppio maschile le schiacciate di Islam Emrul hanno trascinato alla vittoria anche il compagno di squadra Aligi Rosa, impressionante esordiente spezzino, che in finale si sono confermati contro l’altra stella Chowdhury Md Ruhel e Carlo Guadalupi, ottimi argenti.

“Siamo molto soddisfatti della crescita del movimento nella nostra città, di cui questo torneo è solo la punta dell’iceberg. È emozionante vedere come uno sport che fino a qualche mese fa nessuno conosceva in città abbia un seguito ora così popolare” afferma Jeff Lubrano, presidente del club “Ricordiamo a tutti che si può giocare al parco dei Conigli tutti i giorni, con un appuntamento fisso di gruppo il martedì sera alle 19. I nostri 7 insegnanti saranno a disposizione per far apprendere i fondamentali del gioco a chi volesse avvicinarsi al volano”.