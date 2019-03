Ignoti derubano il gruppo genovese Ex Otago: l’appello su Fb

Brutta avventura per la band genovese degli Ex Otago ai quali ignoti hanno rubato i documenti della cascina Barbàn e le foto degli ultimi dieci anni.

Lo comunica il cantante della band, Maurizio Carucci, su Facebook.

“Ieri sera – scrive Carucci – qualcuno ha forzato la macchina di un amico. Eravamo al concerto dei The Blaze al Fabrique di Milano. I ladri hanno portato via il mio pc e due hard disk”.

La band è disperata, non tanto per il valore del pc e degli hard disk estermi, ma per il contenuto. All’nterno srebbero custoditi i provini del gruppo e alcuni documenti riservati.

Poi l’appello agli autori del furto: “Tenetevi pure il computer, ma per favore, consegnate gli hard disk alla polizia, a qualsiasi commissariato o alla sede di Metatron Group Milano in via Ripamonti 137”.