Alessia Ramusino e il flash mob #100donnevestitedirosso

Oggi venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, Alessia Ramusino, artista genovese, ripropone il flash mob: #100donnevestitedirosso.

Organizzato e patrocinato dal Comune di Genova, con il supporto dell’associazione Fidapa di Genova, alle ore 16,00 presso Palazzo Ducale, l’Artista canterà Yallah, l’Inno alla lotta contro la violenza sulle donne, mentre 100 donne vestite di rosso sfileranno lungo la scalinata del Palazzo.

Il 9 Marzo inoltre l’Artista sarà di nuovo a Sanremo per ritirare il Premio “Donna di Fiori” assegnatole per l’impegno profuso nella lotta contro la Violenza sulle donne.

Il progetto Yallah ha scopo benefico.

Yallah è la parola araba più usata in assoluto. Significa “forza, forza, muoviti”. Ed è proprio questo il messaggio che si vuole dare, ovvero un monito per tutti per prendere non solo coscienza di questa piaga sociale ma soprattutto per mettere in moto ed in atto, ognuno secondo le proprie possibilità, tutti i provvedimenti per sconfiggere il fenomeno.