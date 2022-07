Ieri sera il convegno di Wall of Dolls presso il Park Tennis Club in via Zara a Genova. La ONLUS promuove una nuova cultura sociale.

Ieri sera il convegno di Wall of Dolls, per dire NO alla violenza sulle donne.

Si è svolto ieri sera l’ultimo evento organizzato dalla ONLUS Wall of Dolls Genova, un convegno per sollevare tematiche importanti e proprie della collettività.

“Violenza di genere oggi: una questione solo di donne?”.

Questo il titolo dell’incontro che ha avuto un ottimo riscontro da parte dei presenti.

Un fenomeno intrinseco su cui è necessario lavorare da più lati possibili come il linguaggio, il modo di essere, lo stile di vita, la mentalità.

A fronte di dati preoccupanti è importante porgere la questione alla luce di tutti, donne e uomini, ma soprattutto anche impostare un percorso culturale sul popolo del domani: i giovani, i bambini, la scuola.

Ancora di più oggi vivendo in una società multietnica che diffonde e fonde tra loro usi, costumi, e punti di vista differenti. A partire proprio dalla visione nei confronti della donna che alcune popolazioni reputano ancora inferiore al genere maschile.

Ecco perché Wall of Dolls è attiva sul territorio tutto l’anno attraverso eventi e incontri di sensibilizzazione, nonché vicina alle donne e alle fasce deboli offrendo servizi di supporto, di assistenza psicologica e di informazione per chi ne avesse necessità.

Da anni combattiva in favore della parità di genere e contro la violenza sulle donne, la ONLUS ha quasi sempre scelto linguaggi artistici per diffondere il messaggio sul territorio e giungere più facilmente all’attenzione del pubblico.

Il convegno infatti è un nuovo metodo di comunicazione per Wall of Dolls Genova che per la prima volta propone un incontro con dibattiti in questa modalità, e con la partecipazione di esperti e professionisti. Un nuovo tassello di sensibilizzazione sul territorio.

L’evento di ieri, gestito da Federica Messina di Wall of Dolls, ha coinvolto anche l’ambiente sportivo con la preziosa adesione del circolo “Park Tennis Club” di via Zara 18. Segno importante di una risposta positiva nell’ambito della prevenzione e della sensibilizzazione.

Hanno partecipato all’evento e / o sono intervenuti:

Simona Ferro, Assessora alle Pari Opportunità Regione Liguria

Anna Palmieri, Presidentessa del Municipio Medio Levante di Genova

Lorenza Rosso, Assessora ai Servizi Sociali Comune di Genova e Avvocatessa

Dott. Ranieri Miniati, Procuratore Capo facente funzione del Tribunale di Genova

Dott. Francesco Cozzi, Ex Procuratore Capo di Genova

Dott.ssa Veronica Frassinetti, capo dell’ufficio di Gabinetto del Prefetto (Dott. Renato Franceschelli)

Dott. Stefano Signoretti, capo della squadra mobile della Questura di Genova (Questore Orazio D’Anna)

Dott.ssa Chiara Urci, psicologa e psicoterapeuta di riferimento per lo sportello Wall of Dolls e Croce Rossa Genova

Manuela Caccioni, referente del centro anti violenza Mascherona

Chiara Panero, referente del centro per non subire violenza

Dott. Arturo Sica, psicologo e psicoterapeuta, fondatore di White Dove (percorsi di cura e cultura)

Dott.ssa Houda Ameur, psicologa criminale e mediatrice penale minorile, nonché vittima sopravvissuta e autrice del premiato libro autobiografia “Quando la forza supera il dolore”

Barbara Bavastro e Cristina Zunino, rispettivamente Coordinatrice e Vice coordinatrice per la Liguria di Wall of Dolls, hanno dichiarato:

“Siamo felici del successo di questo evento che per noi è un segnale positivo di sensibilizzazione anche in nuovi tessuti sociali come quello sportivo. Prezioso è il lavoro della rete che si sta sempre più consolidando, soprattutto in reciproca fiducia con i centri anti violenza del territorio.

Questa comunicazione è necessaria e fondamentale per riuscire ad orientare chi ne avesse bisogno verso i centri dedicati per ottenere la giusta assistenza.

A novembre, periodo del consueto appuntamento annuale, vorremmo riconfermare questa collaborazione organizzando un altro convegno in apertura del mese della sensibilizzazione. Ci teniamo inoltre a dire che Wall of Dolls è attiva sul territorio tutto l’anno.”

Il Dott. Francesco Cozzi, Ex Procuratore Capo di Genova, ha affermato:

“Il fenomeno degli omicidi nella città di Genova è in discesa, mentre quello dei femminicidi purtroppo no. E’ pertanto necessario promuovere un cambiamento culturale che va fatto fin dalle scuole. Bisogna abolire la disparità di trattamento che col tempo rischia di trasformarsi in violenza vera e propria.”

La Dott.ssa Chiara Urci, che come psicologa di Wall of Dolls fa un lavoro importante sul territorio a titolo di volontariato, ha spiegato:

“L’aumento dei casi di femminicidio è anche dovuto all’interculturalità, questione che mette a confronto inevitabilmente ogni giorno culture diverse, alcune delle quali perseguono ancora la convinzione dell’inferiorità femminile.”

Durante l’incontro sono stati esposti i fatti e sollevati i punti di criticità a livello territoriale. Punti e spunti da cui partire per lavorare su un percorso di miglioramento e di contenimento dei dati attuali.

Tra le proposte il consolidamento e il potenziamento della comunicazione con i Pronto Soccorso, per esempio mediante la segnalazione d’ufficio quando, anche in assenza di denuncia o dichiarazione, il medico sospetta un caso di maltrattamento.

Il Dott. Arturo Sica, psicologo e psicoterapeuta, fondatore di White Dove (percorsi di cura e cultura), è intervenuto:

“E’ necessario andare alla radice del problema, fare un lavoro profondo sugli uomini. Chi è maltrattante non deve essere riconosciuto come malato psichiatrico, ma è una persona che sceglie consapevolmente di maltrattare.”

Anche l’Amministrazione pubblica ha partecipato all’evento con Anna Palmieri (Presidentessa del Municipio Medio Levante) e Simona Ferro (Assessora alle Pari Opportunità Regione Liguria). Sempre vicine e coinvolte nelle attività della ONLUS, hanno valorizzato il forte impegno che Wall of Dolls impiega da anni sul territorio.

A fine convegno, ospitato dal Park Tennis Club di via Zara a Genova grazie alla disponibilità del Presidente Federico Ceppellini e di Rellina Ghiglione, i soci hanno condiviso con i presenti alcuni incontri di tennis. A seguire un momento di confronto rispetto ai contenuti emersi di fronte ad un cocktail curato dallo chef del circolo e ai dolci di Simone Stefani.

Una menzione speciale per l’impegno e il forte contributo va a Giusi Gulino (responsabile delle relazioni esterne), Anna Ion Scotta (gestione dei rapporti con le associazioni e lo sportello d’ascolto, Simona Volpe (responsabile attività con le scuole).

Evento organizzato da

Wall of Dolls Genova ONLUS in collaborazione con Park Tennis Club.

Con il patrocinio di

Regione Liguria, Centro per non subire Violenza, White Dove, Centro Antiviolenza Mascherona, Comitato Carta dei Diritti della Bambina.

Con il sostegno di

Gaby Fein, Montaldo, Grimaldi, Profumeria Damiani, Profumeria Calere, Chiara Corica Gioielli, Tipinifini Women, Habitat, Fabio Ferrando, 2M, Il giardino di Mara, Francesca Fiore, Eh Già, Sbraccia

Maggiori info

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro: barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885.

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino: zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Referente dell’evento al Park Tennis Federica Messina: chicca71@icloud.com / 3493457013

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI. Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne. Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza. A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.

Giorgia Cadenasso