Idealservice dona 2 ventilatori polmonari all’ASL 3 di Genova e a Pordenone

In accordo con Alisa, l’Azienda Sanitaria della Regione Liguria) e l’Ars, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia, Idealservice, che si occupa di servizi ambientali e di facility management, ha deciso di donare 2 ventilatori polmonari all’ASL 3 di Genova e altrettanti all’Ospedale Santa Maria Degli Angeli di Pordenone.

Un segno di vicinanza a questi territori, nei quali la società ha particolarmente radicato la sua attività, e un gesto concreto per supportare il lavoro dei sanitari in questa situazione di emergenza nazionale

“Idealservice è un’istituzione sociale che ha sempre saputo coniugare i principi tradizionali d’impresa con quelli etici e valoriali. Oggi vogliamo e dobbiamo ancor di più fare la nostra parte per superare il difficile momento in cui si trova il nostro Paese” – dichiara Marco Riboli, Presidente Idealservice, che continua – “Abbiamo deciso di farlo partendo dal Friuli Venezia Giulia e dalla Liguria, visti i forti legami ed il senso di appartenenza che uniscono Idealservice a queste Regioni. Il nostro contributo vuole aiutare concretamente le strutture sanitarie a far fronte alle necessità più stringenti. Ci siamo quindi adoperati per recuperare in tempi brevi dei ventilatori polmonari, macchinari essenziali per aiutare i malati di Covid-19 in terapia intensiva.”

Idealservice si occupa inoltre di garantire la pulizia e la sanificazione di tutti gli spazi interessati all’attività sanitaria sulla GNV Splendid, la prima nave-ospedale dedicata ai pazienti affetti da Covid-19 e alle persone in fase di dimissione ospedaliera, attraccata nel porto di Genova.

Una squadra di operatori specializzati è attiva sette giorni su sette ed opera in condizioni estremamente delicate al fine dare il proprio contributo per questo ambizioso progetto.