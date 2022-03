I “Vigneti Monferrini” non soddisfano la New Racing for Genova

Matteo Ceriali nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior

Tanti problemi, al 5° Rally Vigneti Monferrini, per Andrea Gonella e Fabio Grimaldi e la loro Skoda Fabia R5. A Canelli, infatti, l’equipaggio portacolori della scuderia New Racing for Genova non è riuscito ad andare oltre la settima posizione assoluta finale, cogliendo un risultato non consono alle proprie ambizioni. Gonella e Grimaldi, in sofferenza per gran parte della gara, hanno ad ogni modo proseguito con profitto il loro percorso di crescita e di apprendimento con la berlinetta ceca.

Nel frattempo, è stata rinnovata la collaborazione tra la scuderia New Racing for Genova e Matteo Ceriali. Il giovanissimo pilota torinese ed il suo navigatore Luca Ferraris porteranno in gara i colori del sodalizio presieduto da Laura Bottini nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior – una serie promossa da AciSport ed articolata su sei appuntamenti, primo dei quali il “Sanremo” (8 – 10 aprile) – con un’inedita Renault Clio Rally5.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.