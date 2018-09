I mezzi passano in via 30 giugno, residenti: dissequestro e riapertura per tutti | Video

“Dissequestro via 30 giugno? No..Si..forse… dipende dai periti..da una domanda mai presentata..dai sensori, dalla burocrazia, dalla Nasa o dalla congiunzione astrale… Intanto alcuni mezzi ( video di alcuni giorni fa) passano. La domanda che ci poniamo è questa: gli autisti sono strapagati per il rischio, sono degli Avengers o cosa? Se è pericoloso per loro lo è per tutti”.

E’ il post pubblicato venerdì su Facebook dai responsabili della pagina “CertoSiamo con e per il quartiere” che da tempo chiedono il dissequestro e la riapertura dell’arteria stradale nella zona rossa della Val Polcevera, chiusa a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi.