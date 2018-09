Ieri. alle 21.30 i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Rossiglione, presso la Cava di Garin, per l’incendio di una casa.

Fortunatamente si trattava di una struttura disabitata ma piena di legname.

Per lo spegnimento è intervenuta anche la squadra di Ovada e la botte, che hanno faticato non poco per raggiungere il luogo per via della stretta strada nel bosco. L’intervento si è concluso alle 2 circa.