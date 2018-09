I corsi di massaggi infantili dell’ostetrica Grazia Agostino

L’ostetrica Grazia Agostino organizza a Vado Ligure un corso di Massaggi infantili. Il corso sarà composto da 5 incontri da 1 ora ciascuno a cadenza settimanale, ogni sabato, dal 22 settembre al 20 ottobre, alle ore 11.

Gli incontri si terranno presso l’associazione “Nascita&Dintorni”, in via Piave 192, a Vado Ligure.

Potranno partecipare anche i papà e sarà dedicato ai bambini da 0 a 12 mesi di età.

Durante gli incontri verranno mostrati la sequenza del massaggio infantile, gli esercizi e le sequenze per le coliche.

Il fine ultimo di questi corsi non sarà imparare la sequenza del massaggio, ma usare il massaggio stesso come mezzo per condividere con il proprio bambino del tempo di qualità, attraverso il contatto buono, il rispetto dei tempi e della persona, affrontando il tutto con un’unica parola d’ordine: gradualità.

Sarà un’esperienza molto intima e molto profonda con il proprio bambino, per cui i corsi saranno dedicati solo ai genitori e non a zii, nonni o amici.

Il massaggio infantile ha una serie infinita di benefici non sono psicologici ed emotivi, ma anche fisici, a livello dei vari apparati e sistemi dell’organismo del bambino.

I benefici non sono solo per il bambino, ma anche per i genitori, la famiglia e la società. La prenotazione è obbligatoria.

Inoltre, l’ostetrica Grazia Agostino in collaborazione con l’associazione Nascita&Dintorni e CESAVO organizzerà sempre per questo sabato un incontro sulle Manovre Salvavita Pediatriche.

L’appuntamento sarà per sabato 22 Settembre alle ore 15:00 presso la sala formazione di CESAVO in via Nizza 10 A a Savona.

L’incontro durerà 2 ore circa e consisterà in una parte teorica e una pratica con i manichini.

L’obiettivo sarà sensibilizzare e informare tutte le persone che, nel quotidiano, si trovano a contatto con neonati, lattanti e bambini riguardo le Manovre Salvavita Pediatriche facilmente applicabili da tutti ed utili ad affrontare un eventuale ostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Per questo sono invitati a partecipare genitori, zii, nonni e chiunque voglia sentirsi più informato e più preparato riguardo le Manovre Salvavita Pediatriche.

I posti sono limitati per garantire a tutti i partecipanti un’adeguata pratica.

Costo partecipazione: Singolo: 15 euro Coppia: 20 euro.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: Ostetrica Grazia Agostino: Tel.3472494967

Facebook: https://www.facebook.com/graziaostetrica