I commercianti di Loano regalano 10 euro agli ospiti

Arrivano le “Palanche de Lêua”: i commercianti di Loano regalano un voucher di 10 euro agli ospiti degli alberghi Loano

Ha ottenuto l’appoggio dei celebri “Pirati dei Caruggi” il progetto delle “Palanche de Lêua” promosso da alcuni commercianti di Loano insieme con l’Associazione Loanese Albergatori e con il patrocinio del Comune di Loano.

Il progetto è molto semplice: a tutti i turisti che pernotteranno nelle strutture ricettive loanesi verrà consegnato un voucher, la “Palanca de Lêua”, con il quale sarà possibile acquistare prodotti e servizi presso le attività commerciali convenzionate. Il voucher ha un valore massimo di 10 euro ed è spendibile ,in un’unica soluzione, non può essere convertito in denaro contante e non è cumulabile.

La promozione sarà valida fino al 10 gennaio 2021 e in tutto porterà alla “distribuzione” di 105 mila euro.

L’iniziativa vuole essere “un segnale forte di come Loano voglia ripartire premiando le persone che vivono nelle regioni limitrofe e che verranno a trascorrere le vacanze da noi dopo il duro lockdown. Per i commercianti è un modo per farsi conoscere, attirare nuovi clienti nel proprio locale e negozio e ripartire facendo un regalo ai turisti”.

Il progetto, come detto, è stato portato avanti da un gruppo di commercianti loanesi in sinergia con ,l’associazione albergatori e gode del patrocinio del Comune di Loano. Un altro “endorsement” all’iniziativa è arrivato ieri dai “Pirati dei Caruggi” Enrique Balbontin, Michelangelo Bianchi e Fabrizio Casalino, che in ,un video rivolto agli “amici foresti” hanno spiegato i dettagli del progetto: “I commercianti regalano 105 mila euro – hanno detto – Son palanche! Quindi andiamo tutti a Loano”.