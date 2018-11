I chiavaresi mercoledì a Cuneo: Entella per riprendere la marcia

Torna in campo mercoledì 28 novembre l’Entella, per l’ennesimo recupero di questo tribolato Campionato di Serie C.

Si viaggia in direzione Cuneo per affrontare la forte formazione locale che domenica scorsa a disintegrato al “Moccagatta” l’Alessandria, imponendosi senza discussione per 3-0.

Lo sanno anche i muri che al “Fratelli Paschiero” di Cuneo sarà durissima, ma i chiavaresi di Boscaglia vogliono immediatamente riscattare il primo passo falso (immeritato) di Siena.

Il mister, ai microfoni di TuttoEntella.com, domenica sera è stato chiaro: “Con il Siena e stata una partita strana – ha detto – di cui abbiamo tenuto sempre le redini. Li abbiamo schiacciati lavorando sulle linee e con palloni profondi, e nel secondo tempo non abbiamo corso nessun pericolo tranne quello che ci è costato la partita. Questa gara ci deve servire da lezione perché in questi incontri devi portare punti a casa, quando si capisce che non la si può vincere bisogna chiudersi bene e non lasciare la retroguardia sguarnita”.

Chiarissimo il concetto: ad un certo punto occorre accontentarsi e portare a casa un punticino sempre utile per la classifica.

Il Cuneo dicevamo: la squadra allenata da Scazzola è ottava in graduatoria con 15 punti, dei quali 9 punti nelle ultime cinque partite. Con la vittoria di Alessandria si è trattato del nono risultato utile consecutivo, con il portiere Marcone imbattuto da oltre 560’.

Certo, gara dura , ma l’Entella di quest’anno non può e non ha paura di nessuno e giocherà come di consueto per portare a casa più punti possibili.

A dirigere il delicato incontro infrasettimanale sarà chiamato il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato da Luca Valletta di Napoli e da Veronica Martinelli di Seregno.

Lo spettacolo, al Comunale di Cuneo, di certo non mancherà.

Intanto la Lega Pro ha comunicato date ed orari delle gare in programma nella prima metà del mese di dicembre; per ciò che concerne l’Entella, ecco il dettaglio: 14ª giornata: Entella – Novara, domenica 2 dicembre (14.30); Coppa Italia: Genoa-Entella, giovedì 6 dicembre (18.00); 15ª giornata: Albissola – Entella, domenica 9 dicembre (18.30), 16ª giornata: Entella – Pro Patria, mercoledì 12 dicembre, (14.30); 17ª giornata: Arezzo – Entella domenica 16 dicembre (14.30); 18ª giornata: Entella – Juventus U23 domenica 23 dicembre (18.30).

