Hi Lex, a Genova manifestazione contro licenziamento 22 lavoratori

Presidio sotto la sede di Confindustria e corteo

“Il posto di lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta”. Con questo slogan un gruppo di lavoratori della Hi Lex, azienda di Chiavari del settore di componentistica auto, questa mattina alle 9, si è dato appuntamento sotto la sede di Confindustria sotto il grattacielo ex Sip.

Non si tratta del primo sciopero dei lavoratori della Hi Lex, azienda giapponese di oltre 10mila dipendenti. I lavoratori, infatti, in contrapposizione dell’azienda da circa due mesi, hanno accumulato già oltre 40 ore di sciopero.

La protesta è contro 22 licenziamenti dell’azienda. Nel contempo le Rsu dei lavoratori hanno indetto otto ore di sciopero in concomitanza dell’incontro tra organizzazioni sindacali, rappresentanti di Regione Liguria e Azienda di questa mattina.

C’è stato poi un corteo che è partito verso le 10 nel centro di Genova.

Diversi i disagi per il traffico con il corteo che ha attraversato via Fiume, poi via XX settembre, via Roma, piazza Corvetto per poi tornare in via San Vincenzo.

I sindacati si oppongono ai licenziamenti e chiedono l’impiego degli ammortizzatori sociali.