Harry Styles: da oggi in radio e in digitale “As it was”. Entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo del vincitore del GRAMMY 2021

Harry Styles: da oggi in radio e in digitale “As it was”

LIVE IN ITALIA CON DUE SHOW SOLD OUT

25 LUGLIO 2022 · BOLOGNA, UNIPOL ARENA

26 LUGLIO 2022 · TORINO, PALA ALPITOUR

Il brano anticipa l’attesissimo terzo album di inediti “HARRY’S HOUSE” (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), in uscita il 20 maggio e disponibile in pre-order fisico e digitale da oggi (https://harrystyles.lnk.to/HarrysHouse).ube.

Per il video, Harry Styles ha collaborato con il regista ucraino nominato ai GRAMMY Award, Tanu Muino, che in merito ha dichiarato: «Dirigere un video di Harry Styles è stato come un sogno che diventa realtà, perché è il mio artista preferito.

Girare con lui è stato anche un po’ dolceamaro, perché da una parte è stato il giorno più felice della mia vita, dall’altro, al secondo giorno di riprese, il mio paese, l’Ucraina, è stato invaso, quindi si può solo immaginare con che tipo di emozioni eravamo sul set. Io e il mio team dell’Ucraina abbiamo riversato così tanto amore in questo video, e sullo schermo si vede. Sarà un videoclip che non dimenticherò mai, adesso posso andare felicemente in pensione».

“HARRY’S HOUSE” è il terzo album in studio di Harry Styles e arriva a 3 anni di distanza dal precedente “Fine Line”, certificato DOPPIO PLATINO in Italia con più di 7 MILIARDI di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti.

Le 13 nuove tracce che lo compongono sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. È stato scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland.

Harry sarà inoltre l’headliner del leggendario Coachella Festival, il 15 e 22 aprile: in quell’occasione presenterà per la prima volta dal vivo “As It Was”. Successivamente, tornerà live con il “Love on Tour”, a supporto del nuovo album, e si esibirà negli stadi e arene di tutto il mondo a partire dall’11 giugno, con la prima data a Glasgow. Qui tutte le date: https://www.hstyles.co.uk/.

Harry arriverà anche in Italia con due date sold out previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022 e riprogrammate rispettivamente il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

“made with love by a creative team from Ukraine”

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 di iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti. Il suo secondo album da solista, “Fine Line”, ha conquistato il DOPPIO PLATINO in Italia. Harry Styles si è aggiudicato l’ambito Billboard Music Chart Achievement Award 2020.

Nel 2021 l’artista ha vinto numerosi riconoscimenti: “Fine Line” è stato premiato nella categoria “Favorite Pop/Rock Album” agli AMA (American Music Awards), come “International Album of the Year” ai Juno Awards e Harry ha vinto nella categoria “Best International Artist” agli ARIA Music Awards. L’artista ha poi aperto, con il singolo “Watermelon Sugar”, la 63° edizione dei Grammy Awards e ha vinto nella categoria “Best Pop Solo Performance”.

L’album “Fine Line”, inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album, contiene 12 tracce, tra cui le HIT MONDIALI: “Lights Up” ( più di MEZZO MILIARDO di stream e certificato ORO in Italia), che ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, “Adore You”(1,3 MILIARDI di stream e certificata ORO in Italia) che ha conquistato la Top 3 della classifica Globale di Spotify e la Top 20 dell’Airplay radiofonico in Italia, “Falling” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificata ORO in Italia),

“Watermelon Sugar” (2 MILIARDI di stream e certificata DOPPIO PLATINO in Italia) che ha raggiunto la Top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia e primo singolo di Harry Styles ad aggiudicarsi la #1 della classifica de sguaines Billboard Hot 100, e infine “Golden” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificata ORO in Italia) che ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radiofonico in Italia.