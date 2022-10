Halloween a Recco, appuntamento lunedì 31 ottobre in piazza Nicoloso

È la 10ª edizione quella che organizza la Città di Recco quest’anno in occasione di Halloween, ricorrenza che nell’antichità pare fosse una sorta di capodanno celtico che segnava il passaggio dal periodo estivo a quello invernale, notte in cui il mondo terreno poteva incontrare quello oscuro dell’oltre tomba …

Festa sentita negli Stati Uniti è stata ripresa anche in Europa, diventando un appuntamento divertente e goliardico in cui i vivi, travestiti da fate, streghe, diavoli invadono le vie delle Città per spaventare ed allontanare gli spiriti dall’aldilà …ed ogni modo è lecito, magie, maschere, incantesimi, scherzi e benevoli minacce, se non in cambio di provvidenziali dolcetti!

E anche a Recco così sarà, lunedì 31 ottobre dal pomeriggio all’imbrunire fino alla notte più spaventosa dell’anno

Si inizia in piazza Nicoloso, alle 16,30 con la Streghetta Barbara

della scuola di Musica Moderna di Recco.

E poi i balli con le Scuole di Danza Recco e Pro Recco Gym, con coreografie realizzate dagli allievi dei corsi: la prima con suspense ed esibizioni Thriller

e la seconda con atmosfere ispirate al film d’animazione Coco “Che loco che mi sento”.

E poi … di corsa per la Città da un negozio all’altro e in tutte le attività turistico commerciali:

“Dolcetto scherzetto”? “Grazie e buon Hallowen”!

con rientro in piazza Nicoloso dove simpatiche sorprese attenderanno i più piccoli ……

Dopo HAPPY KIDS PARTY, l’evento della scorsa estate che sabato 9 luglio ha riscosso successi al di là delle aspettative, ora, dopo HALLOWEEN 2022 si rafforzano i presupposti di Recco Città a misura di bambino.

CIV…ediamo a RECCO