Guida scooter rubato e senza patente, genovese 37enne nei guai

Un genovese di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia per ricettazione.

Gli agenti della Questura, in servizio di vigilanza nel Centro Storico, hanno notato, questa notte intorno all’una e mezza, il 37enne a bordo di uno scooter in orario non consentito dal Dpcm ed hanno così deciso di controllarlo fermandolo in piazza Fossatello.

L’uomo, senza nessuna patente di guida, ha dichiarato agli agenti che lo scooter è di un suo amico di cui non conosce il nome.

A quel punto i poliziotti, insospettiti, hanno intensificato il controllo scoprendo che il mezzo, senza denuncia di furto in corso, è di proprietà di una friulana ma affidato alla figlia genovese.

I poliziotti hanno così contattato la ragazza che, in sede di denuncia, ha dichiarato di aver parcheggiato lo scooter sotto casa e di aver lasciato inavvertitamente le chiavi di avviamento inserite.

Il 37enne, con precedenti di Polizia, è stato denunciato per ricettazione nonché sanzionato per guida senza patente e per inosservanza al Decreto anti-Covid.