Guasto elettrico nella zona di Cavallotti, persona bloccata in ascensore

Problemi di elettricità nella zona di via Cavallotti a Genova Albaro, dove diverse persone ci hanno segnalato l’assenza di energia elettrica da oltre mezz’ora.

Diversi i problemi generati dalla situazione. In conseguenza di tale interruzione dell’energia elettrica, probabilmente per qualche guasto, anche i telefoni non sono funzionanti, termosifoni elettrici ed altro non funzionano.

Un apersona è rimasta bloccata in ascensore e per questo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti

Da Enel Distribuzione confermano la presenza di un guasto nella zona di Genova Boccadasse a partire dalle 09:39 con 320 utenze senza corrente con previsione di ripristino per le 15:00 in giornata.