Guardia Costiera e VVF salvano due ragazze bloccate alla Cala dell’Oro

Nel pomeriggio di ieri, sabato 5 gennaio, alle ore 18.00 circa, una coppia di cittadini segnalava, tramite il Numero BLU 1530, alla Sala Operativa della superiore Direzione Marittima della Liguria di aver udito, a Punta Chiappa, delle richieste di aiuto nelle vicinanze.

Non essendo certi dell’esatta provenienza della sopracitata richiesta, tempestivamente, veniva disposta l’uscita della Motovedetta CP 883.

Sotto il coordinamento della Sala Operativa della superiore Direzione Marittima di Genova, la Motovedetta CP 883 dirigeva nel tratto di costa prospiciente Punta della Torretta, per ispezionare lo specchio acqueo e la limitrofa costa compresa tra S. Fruttuoso di Camogli e Camogli, a circa 200 metri di distanza dal litorale.

Durante l’attività di pattugliamento, i militari della Guardia Costiera, con l’ausilio del proiettore di bordo, individuavano due ragazze rimaste bloccate sulle scogliere all’interno di Cala dell’Oro, a circa 50 metri di quota.

Per quanto precede, la Sala Operativa della superiore Direzione Marittima della Liguria, vista l’impossibilità di procedere all’evacuazione via mare e considerate anche le rigide temperature in zona, disponeva l’immediata uscita del nucleo di soccorso acquatico dei vigli del fuoco di Genova e il decollo dell’elicottero della Guardia Costiera di stanza al Nucleo Aereo di Sarzana, per trarre così in salvo, con tali mezzi, le due malcapitate.

Nel frattempo, l’equipaggio della Motovedetta CP 883 rassicurava le due turiste milanesi, inviando sotto costa il battello del nucleo dei VVF, che era successivamente giunto in zona operazioni, per poter poi raggiungere a nuoto le due donne. Giunti sul posto, gli elisoccorritori della Guardia Costiera, imbarcati a bordo dell’elicottero AW139 partito da Sarzana, alle ore 2130 circa, attraverso l’ausilio del verricello, portavano in salvo le due ragazze, già provate dal freddo pungente in loco, trasferendole a bordo dell’elicottero.

Le due escursioniste sono state così immediatamente trasferite presso l’eli superficie dell’ospedale S. Martino di Genova, ove l’elicottero della Guardia Costiera è potuto atterrare, alle ore 21.40, con l’ausilio dei visori notturni date le condizioni di scarsa visibilità, affidandole al personale sanitario per le cure del caso.

Solo un grande spavento dunque per le due ragazze soccorse dalla Guardia Costiera.

Sul posto era giunta anche una squadra del soccorso alpino.

Si coglie l’occasione per ricordare l’opportunità di valutare bene le condizioni climatiche e di visibilità prima di avventurarsi in escursioni particolarmente impegnative.

Si ricorda infine che è attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare e di porre sempre maggiore attenzione durante l’esercizio delle attività ludico diportistiche connesse al mare.