Le Befane dell’Enpa in via Paleocapa pro randagi

Da questa mattina fino a questa sera alle 18,30, sotto i portici di via Paleocapa all’angolo con corso Italia, a Savona, ci sono i volontari dell’Enpa, vestiti da befana che raccolgono il cibo per la pappa giornaliera dei tanti gatti che vivono nei cortili e nelle vie cittadine e per i cani bisognosi.

Le nostre befane stanno offrendo caramelle ai bambini e molte persone ci hanno già fatto visita dimostrando concreto e generoso amore verso i nostri protetti e la nostra opera di volontariato.

I volontari offrono anche gadget ad offerta libera minima, portachiavi a forma di zampa, oggettistica natalizia, magliette e braccialetti a marchio Protezione Animali ed il calendario Enpa 2019 (versione da muro o da tavolo) con belle foto di quattrozampe.

La raccolta del cibo continua tutti gli altri giorni, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la sede di via Cavour 48 r a Savona.

Presente anche l’associazione onlus “Una cuccia per te”, che mette a disposizione originalissimi portachiavi e segnalibri in resina, in cambio di un’offerta utilizzata per curare cani randagi del Sud Italia da affidare – in piena legalità – a famiglie adottive del Nord.