Gruppo EcoEridania: oltre un milione di euro in progetti solidali nel 2024

L’azienda celebra i risultati con un Gran Galà di Beneficenza al Waterfront Levante di Genova il 14 dicembre

Il Gruppo EcoEridania, leader europeo nei servizi ambientali per rifiuti sanitari e industriali, ha annunciato oggi il suo significativo contributo alla solidarietà territoriale durante la conferenza stampa annuale presso la Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Liguria.

Grazie all’impegno della Fondazione EcoEridania Insuperabili e al coinvolgimento diretto dei dipendenti, che hanno destinato parte della tredicesima a iniziative solidali, sono stati sostenuti 9 progetti nel 2024. Durante l’evento sono stati presentati i traguardi raggiunti e i progetti futuri per il 2025.

Progetti solidali e impegno per il territorio

Tra le associazioni sostenute quest’anno spiccano:

Fondazione Gigi Ghirotti

Centro Progetto Spilimbergo

Orfani della Tragedia del Ponte Morandi

Ospedale Gaslini

Istituto Oncologico Romagnolo (IOR)

La Casa del Re

Volley Albissola

S.A.P.R.E.

Fondazione Levante di Valencia

Andrea Giustini, Presidente del Gruppo EcoEridania, ha dichiarato: “In 14 anni abbiamo donato oltre 4 milioni di euro, rafforzando il senso di comunità e promuovendo l’inclusione sociale. Celebrare questi risultati con il Gran Galà di Beneficenza a Genova sarà un momento di orgoglio condiviso.”

Progetti futuri: un 2025 all’insegna dell’inclusione

Per il prossimo anno, il Gruppo lancerà un nuovo bando da 5.000 euro per sostenere ulteriormente realtà solidali del territorio. Tra le iniziative spicca la seconda edizione dell’EcoEridania Cup, un torneo dedicato all’inclusione, che coinvolgerà le squadre For Special della Liguria.

Simona Ferro, Assessore allo Sport della Regione Liguria, ha sottolineato: “Nel 2025, con la Liguria Regione Europea dello Sport, il valore sociale dello sport sarà centrale. La Fondazione EcoEridania è un alleato prezioso nel promuovere inclusione e benessere.”

Davide Leonardi, Co-Fondatore della Fondazione, ha aggiunto: “Abbiamo coinvolto oltre 15.000 studenti grazie al Progetto Scuole e inaugurato una nuova squadra Insuperabili a Pistoia. Ogni passo verso l’inclusione è un passo verso un futuro migliore.”

Appuntamento al Gran Galà di Beneficenza

Il 14 dicembre presso il Waterfront Levante di Genova, il Gruppo festeggerà questi importanti traguardi con un evento esclusivo, il Gran Galà di Beneficenza, per celebrare il valore della solidarietà e dell’impegno condiviso.

EcoEridania si conferma così un modello di responsabilità sociale d’impresa, capace di trasformare ogni azione in un’opportunità per migliorare il territorio e le comunità.