Grave incidente in piazza Solari: moto schiacciata tra due auto

Un giovane di 20 anni è in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in piazza Stanislao Solari, nel quartiere di San Fruttuoso, dove una moto è rimasta schiacciata tra due auto in un tamponamento. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8, nel pieno dell’ora di punta, provocando il ferimento grave adunanza arto inferiore di un giovane motociclista di 20 anni.

I dettagli dell’incidente

L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara ed è in fase di accertamento. La moto, guidata da un ragazzo, è stata coinvolta in un tamponamento tra due auto. Il giovane è stato subito soccorso da un’équipe del 118, intervenuta con un’ambulanza della Nuova San Fruttuoso e l’automedica Golf 1 ed un mezzo OV Squadra Emergenze e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Martino.

La polizia locale, giunta sul posto, ha richiesto il supporto del reparto infortunistica per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’accaduto.

Le condizioni del motociclista

Il giovane motociclista, soccorso da medico e infermiere, versa in condizioni gravi. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

L’incidente ha causato rallentamenti nella circolazione nell’area di piazza Solari, aggravando il traffico già intenso dell’ora di punta.

Sono in corso i rilievi della polizia locale.