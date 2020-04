Grandi autori a casa tua con Massimo Cacciari

Grandi autori a casa tua: chiacchierata a sorpresa con…Massimo Cacciari e l’Umanesimo tragico.

Nessuna cosa vi è più dura e più faticosa del mestiere di vivere (Leon Battista Alberti)

Ospite a sorpresa di oggi è Massimo Cacciari, noto filosofo, politico, accademico e opinionista, che traccia, con la consueta lucidità, un’analisi puntuale del panorama italiano: una chiacchierata stimolante che tocca la politica, la storia, la cultura della società attraverso i secoli e fino ai giorni nostri. Con uno sguardo, naturalmente, a uno dei suoi ultimi libri, La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo, Einaudi Editore. Una reinterpretazione storico-culturale profondamente innovativa del mondo umanistico, un saggio sul pensiero italiano del Quattrocento, che cerca di rivalorizzare la parte propriamente filosofica di quel periodo, conosciuto essenzialmente per la straordinarietà della creatività artistica.

MASSIMO CACCIARI: Filosofo e uomo politico italiano, professore emerito di estetica presso l’università di Venezia, deputato del PCI (1976-83), fu sindaco di Venezia dal 1993 al 2000, nell’ambito di uno schieramento di centrosinistra, e venne rieletto poi nel 2005, permanendo in carica fino al 2010. Da posizioni teoriche marxiste è approdato a una personale riflessione sulla crisi del pensiero dialettico della tradizione hegeliano-marxista, studiando autori (F.W. Nietzsche, L. Wittgenstein, M. Heidegger, F. Kafka) e culture (in particolare quella viennese e mitteleuropea tra Ottocento e Novecento) che ha ritenuto caratteristici di quella crisi, indagandone poi le ragioni profonde nella tradizione metafisica e teologico-religiosa occidentale. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali tra cui il premio Hannah Arendt per la filosofia politica (1999) e quello dell’Accademia di Darmstadt per la diffusione della cultura tedesca all’estero (2002). Tra le sue opere più recenti La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo e Elogio del diritto; Le sette parole di Cristo (con R. Muti, 2020).

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera. “Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!”.

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l’associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari – realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile – con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo, da Carlo Lucarelli a Dacia Maraini, da Gianrico Carofiglio a Melania Mazzucco, da Ferruccio de Bortoli a Cristina dell’Acqua, da Annarita Briganti a Enrico Galiano e molti altri. I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la drammatica emergenza dettata dall’epidemia di COVID19.

La letteratura continua a vivere. #iorestoacasa