Grande successo per la prima edizione di “Incontri ravvicinati con i cantautori”, la rassegna ideata da Stefano Senardi che promuove la cultura musicale creando opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore.

«Sono molto soddisfatto di come si è svolta la rassegna, che ha rappresentato un’opportunità unica e originale per valorizzare la canzone d’autore, ma anche un’occasione preziosa per ritrovare vecchi amici e condividere alcuni momenti insieme – afferma Stefano Senardi – Ho sempre desiderato realizzare qualcosa di nuovo e significativo per il mio territorio, e per questo ringrazio di cuore il Sindaco e il Comune di Diano Marina per aver accolto con entusiasmo la mia idea e avermi offerto l’opportunità di concretizzarla. Sono profondamente convinto che questo rapporto di fiducia e stima reciproca continuerà a crescere, permettendoci di intraprendere insieme nuovi progetti che valorizzino ulteriormente la nostra comunità».

«La serata con Paola Turci ha rappresentato il coronamento di un percorso straordinario che abbiamo intrapreso quest’estate con Stefano Senardi e i suoi Incontri ravvicinati con i Cantautori – dichiara il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – Ospitare grandi artisti come Enrico Ruggeri, Ron e Paola Turci qui a Diano Marina è stato un onore indescrivibile. La loro musica, le loro parole e la loro autenticità hanno toccato il cuore di tutti noi, regalando emozioni profonde e indelebili. Ringrazio gli artisti per aver condiviso con noi la loro arte, Stefano Senardi per l’immenso contributo artistico ma anche e soprattutto umano, e tutti coloro che hanno reso possibile l’intero ciclo di incontri».

Curata da Stefano Senardi e organizzata in collaborazione con BMU Music di Ettore Caretta, la prima edizione della rassegna ha previsto degli incontri con ENRICO RUGGERI, RON e PAOLA TURCI, che hanno offerto sia esibizioni dal vivo sia momenti di dialogo, con un rinomato e sempre diverso protagonista della musica italiana. In ciascuno di questi appuntamenti ogni artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri partecipando a coinvolgenti incontri con il pubblico ripercorrendo alcuni momenti fondamentali della propria carriera e della propria esperienza creativa insieme a Stefano Senardi e a Maurilio Giordana, giornalista, speaker e responsabile musicale di Radio Onda Ligure 101, che ha moderato gli incontri.

“INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI”, ha offerto l’opportunità unica di conoscere da vicino la storia degli artisti e gli aneddoti che si celano dietro le canzoni di alcuni dei più importanti rappresentanti della musica d’autore in Italia, permettendo al pubblico di immergersi nel loro mondo. La rassegna inoltre ha promosso e valorizzato la cultura musicale e il patrimonio artistico italiano, stimolando il dialogo e il confronto tra pubblico e artisti nell’ambito della canzone d’autore, e a far conoscere Diano Marina non solo come meta turistica per le spiagge e il mare, ma anche per la sua vivace scena culturale.

La manifestazione è stata promossa e patrocinata dal Comune di Diano Marina, su impulso dell’Amministrazione e del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, ed è stata organizzata da Intersuoni Srl, con l’aiuto di Calvini Light Equipment Service Di Calvini Franco & C. S.a.s. e con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Club Tenco e di Rockol.