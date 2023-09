Grande successo per le passeggiate ad Alassio con il professor Schivo

SAVONA. 26 SETT. Proseguono le visite ad Alassio e dintorni accompagnati dal noto studioso ed asperto d’Arte professor Bruno Schivo. Domani alle ore 17 (ritrovo presso l’Ufficio IAT, Viale Gibb nei Giardini del Comune) è in programma la visita guidata alle chiese ed ai carrugi del vecchio borgo. “Burgus Alaxii” è il titolo dell’evento che terminerà alle ore 19.

La serie di passeggiate è organizzata dal Comune di Alassio e da “Alassio experience”: si tratta di percorsi dedicati alla “Città del Muretto” ed al suo bellissimo comprensorio. Ad ogni estate il professor Bruno Schivo accompagna residenti e turisti a scoprire i luoghi più affascinanti della Baia del Sole con le tradizionali passeggiate per far conoscere non solo Alassio, ma anche il suo splendido entroterra collinare. Schivo da anni è impegnato nello studio e nella salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Liguria di Ponente.

Il benemerito e noto studioso da sempre si è attivato infatti in modo ammirevole in questa campagna di promozione e divulgazione circa il patrimonio artistico, storico, architettonico e devozionale del comprensorio alassino. Quest’anno le passeggiate sono gratuite per i possessori della Tourist Card e per i bambini fino a 12 anni. Per gli altri il costo è di 10 euro.

Fra i molti ed interessanti percorsi proposti quelli che hanno riscosso il maggior successo sono stati: “La via Iulia Augusta”, “Pittori ad Alassio tra Otto e Novecento”, “Gli Inglesi ad Alassio”,“La ricerca della meraviglia: capolavori del barocco nelle chiese di Alassio” e quella riproposta proprio per domani pomeriggio e dedicata al borgo alassino.

Comunque per avere maggiori informazioni e per prenotare è possibile visitare il sito https://www.visitalassio.eu/alassio-esperienze/esperienze/ITA/ oppure telefonare ai numeri 3283066168, 01822647027, o scrivere un messaggio all’indirizzo di posta elettronica bruno.schivo@iol.it La prenotazione è consigliata, ma comunque non obbligatoria. Basta trovarsi al punto di ritrovo con qualche minuto di anticipo.

CLAUDIO ALMANZI