La capitaneria soccorre canoisti nella Caletta di Lerici

Nel tardo pomeriggio di oggi sabato 9 giugno, a seguito di una segnalazione telefonica giunta al numero per l’Emergenze in mare 1530, la Sala Operativa della Spezia ha attivato il soccorso per il recupero di alcuni canoisti in difficoltà nelle acque antistanti la Caletta di Lerici.

Sul posto è stata inviata la dipendente Motovedetta CP 865 ed, in pochi minuti, prestava soccorso a due dei cinque ragazzi, di età compresa fra i 21 e i 24 anni, sbalzati in mare dalle loro canoe a causa del forte moto ondoso.

La Sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia, nel coordinamento dell’emergenza in mare, a mezzo radio e raccolta dati, si accertava della salvezza dei restanti canoisti, due dei quali erano stati recuperati da un’imbarcazione da diporto di passaggio, mentre un quinto era riuscito a raggiungere da solo il porto di Lerici.

Dichiarata le cessata emergenza, la Motovedetta CP 865 dirigeva nel porto di Lerici dove tutti i pericolanti si riunivano sani e salvi, senza avere bisogno di ulteriore assistenza medica.