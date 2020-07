Golden Beach mette insieme generazioni diverse

Chi in Liguria vuol cenare, cantare e divertirsi con gli amici sceglie da sempre i party dei Golden Beach

Ad esempio, ai Golden Beach Beach di Albisola Superiore (SV), il divertimento inizia già alle 21.30, con una cena animata scatenata, mentre più tardi si balla, già dalle 22 e 30, chi lo desidera fino all’alba o quasi. Sabato 11 luglio in particolare come dj guest e vocalist d’eccezione, ecco una coppia che non ha bisogno di presentazionie: Cucky e Icio, ovvero PWR, per il party Cenando e Ballando. In console Cucky e Icio danno energia a chiunque.

E sempre in Liguria, ma a Loano (SV) l’11 luglio ecco il sabato firmato Beefly by Golden Group. Al mixer c’è, ancora Fabry Violino, mentre alla voce c’è Marcello Dolcevita. Il giovedì notte invece riparte il 16 luglio con un dinner show / apericena che mette insieme piatti d’autore e tanto divertimento. Al mixer arriva Luca Scremin. Cena dalle 21, disco dalle 23 e 30. Ingresso solo su prenotazione.

Passeggiata Eugenio Montale 6, Albisola Superiore (SV)

Ai Golden Beach di Abisola Superiore (SV) il divertimento inizia presto e finisce sempre divertendosi con gli amici. Dalle 21:00 infatti c’è la possibilità di cenare nel ristorante estivo di questo spazio. Il format, assolutamente divertente & scatenato, è una cena d’eccellenza servita al tavolo e pure animata da un intrattenimento che fa divertire. Si sceglie tra menu di mare e di terra e il costo della cena è già comprensivo di ingresso disco. Golden Beach: Dance Your Life. Golden Group è invece il brand che unisce il gruppo di organizzatori che porta l’atmosfera dei Golden Beach anche in altri spazi, ad esempio il Beefly c/o Ocean Bay Club – Loano (SV).