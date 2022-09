Goa Boa Festival a Genova: Blanco, Elisa e molti altri sul palco

Dopo il concerto di Fabri Fibra in programma domani, domenica 11 settembre la seconda settimana della 24^ edizione del Goa-Boa Festival inizia all’insegna del tutto esaurito con le due serate di Blanco, lunedì 12 e martedì 13, con il Blue Celeste Tour. A precedere il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo (in coppia con Mahmood) sul palco lunedì Olly e Deriansky, martedì BNKR44 ed Ele A.

Atmosfere green giovedì sera con Elisa e il suo live tour “Black to the future” una festa per la musica pensando al pianeta. Nominata dall’Onu come “Alleato” della Campagna Sdg Action sugli obiettivi di sviluppo sostenibile Elisa si è impegnata, insieme con altre “voci” sparse nel mondo a trasformare l’apatia in azione, la paura in speranza, la divisione nell’unione e a promuovere il progetto Music For The Planet di Legambiente, per la messa a dimora e la cura di alberi in diverse aree italiane secondo gli obiettivi del progetto europeo Life Terra: 500 milioni di alberi per un grande processo di rigenerazione urbana e di implementazione del verde.

Venerdì a salire sul palco dell’Arena del Mare saranno la Rappresentante di Lista e Tananai, sabato Chiello W/ La Sad – Radical – Freesass. Domenica Goa-Boa Festival chiude con Paky, Rhove, Shiva e tba.

