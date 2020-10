Gli aquiloni volano per la pace dal 10 al 11 ottobre a Spotorno

Il 30 Kite Club, l’associazione ligure che nel secondo week-end di Ottobre, organizza One Sky One World, manifestazione aquilonistica per la pace in contemporanea mondiale, sarà presente sulla spiaggia di Spotorno in lungomare Kennedy per la ventesima edizione, in forma ridotta quest’anno per attenersi con cura alle prescrizioni anti-covid, ma impaziente di mostrare i propri aquiloni, dopo il lungo stop dettato dagli eventi.

Non saranno presenti quindi in piazza della Vittoria i consueti stand del laboratorio e della direzione della manifestazione, ma solo l’allestimento in spiaggia con bandiere e postazioni degli aquilonisti, alla dovuta distanza.

I componenti del 30 Kite Club insieme ad altri aquilonisti delle zone limitrofe festeggeranno la manifestazione che vuole in cielo gli aquiloni per la pace nel mondo.

Ciò avviene dal 1985, quando Jane Parker Ambrose, aquilonista di Denver, in occasione di un summit sul disarmo tra Reagan e Gorbaciov, consegnò ai Capi di Stato una proclamazione che esortava a riflettere sull’urgenza della pace tra i popoli e sull’equo e ragionevole utilizzo delle risorse della terra e creò un aquilone con il logo che sarebbe diventato il simbolo della manifestazione.

Dal 2018 è approdata a sulla spiaggia di Spotorno, dove il Comune, appassionato sostenitore degli aquiloni, promuove l’ormai famoso Festival del Vento, che si svolge a Marzo dal 2000, curato dalla stessa associazione.

Purtroppo quest’anno a Marzo le restrizioni Anti-covid ne hanno impedito lo svolgimento, ma gli aquilonisti non si perdono d’animo e vogliono assolutamente partecipare al volo internazionale per la pace.

La manifestazione li vedrà quindi al lavoro già dal Sabato in tarda mattinata sino al pomeriggio della Domenica , meteo permettendo.

Il pubblico potrà assistere ai voli dalla passeggiata, rispettando il distanziamento e facendo attenzione agli assembramenti.

Per informazioni email: info@30kiteclub.it