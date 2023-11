Giro dei Monti Savonesi Storico Gino al comando col brivido, sorpresa Gerini 2 prove speciali all’esordio sulla Legacy

Torna a splendere il sole su Albenga, anche se la pioggia di ieri sera che si è protratta poi nella nottata ha creato qualche grattacapo agli equipaggi sulle prime due prove speciali del mattino, rimaste bagnate. L’incognita sulla scelta delle gomme ha ulteriormente mescolato le carte in tavola e gli pneumatici da pioggia si sono poi rivelati la soluzione migliore, specialmente sul Colle del Melogno.

Dopo sei prove speciali sulle otto in programma è Gino a comandare la classifica provvisoria con la sua BMW M3, con un margine confortante di 33”5 sull’altra M3 di Villa e ben 1’04”4 sulla Porsche di Melli. Il leader di classifica entra però in parco assistenza col fiato sospeso, a causa di un problema all’idroguida manifestatosi sulla PS 6. La sorpresa di giornata però è Gerini, che all’esordio assoluto vince due prove con la Albert Kart Subaru Legacy e scala la classifica assoluta. Attualmente il ligure si trova in quarta posizione davanti alla Porsche di Nucera e recrimina per il troppo tempo perso ieri sera a causa dell’appannamento del parabrezza.

Le classifiche parziali dei raggruppamenti vedono Nucera al comando del 2°, “MGM” su Porsche in testa al terzo e Gino agevolmente in vetta al 4°.

PS3 Colle Scravaion – Km 10,16: Le piogge della notte hanno lasciato l’entroterra ligure, ma hanno lasciato il fondo stradale bagnato su entrambe le prove. La gara perde un protagonista, Matteo Musti, che rallenta vistosamente con la sua Porsche e poi si ritira al termine della prova a causa della rottura di un semiasse. Il miglior tempo è di Gino in 7’10”4, seguito dal sorprendente Gerini a 1”1 e da Villa a 2”8. Quarto tempo per Bertinotti a 10”, con Melli quinto a 11”5.

PS4 Colle Melogno – Km 7,32: Gino è inarrestabile e fa sua anche la PS4 col tempo di 5’03”2, sempre davanti a Gerini staccato di 4”8. Terzo è Bertinotti a 5”3, poi Mano a 8”3 e Melli a 12”. La classifica generale vede Gino al comando con un buon margine di 37”8 su Villa e ben 57”7 su Nucera.

PS5 Colle Scravaion – Km 10,16: Il sole asciuga la strada, che torna in condizioni ottimali. Gerini si conferma la sorpresa di giornata e vince la prova in 6’53”3 con 4”3 su Villa e 5”9 su Melli. Attardato in quarta posizione Gino a 11”5, seguito da Bertinotti a 11”6.

PS6 Colle Melogno – Km 7,32: E’ ancora Gerini a vincere la prova, con un vantaggio di 3”4 su Gino e 6”3 su Villa. Bertinotti è quarto a 6”6 seguito da Melli a 10”6. Fondo nettamente più asciutto anche su questa PS e condizioni ottimali per tutti i concorrenti. Gino si presenta al riordino con una vistosa perdita d’olio, probabilmente dall’idroguida e spera che i meccanici possano riparare il guasto.