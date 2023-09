GIOIA Festival. Grande successo per la prima serata, oggi Sabato 9 settembre 2023 Caprarica, Dandini e Ovadia

ARCOLA, 9 settembre 2023_È stato un esordio scoppiettante quello della prima giornata di “GIOIA Festival – i gioielli di Arcola”, la rassegna culturale itinerante alla scoperta delle frazioni gioielli del comune di Arcola, “diamante della Val di Magra”. Dopo gli ospiti di Trebiano della giornata di ieri, Stefano Veneruso, Rubina Rovini e il concerto tributo a Battiato Libero, questa sera “GIOIA Festival” – organizzato dal Comune di Arcola e RES Comunicazione, con il contributo di Regione Liguria e il patrocinio di Regione Liguria e Consigliera provinciale di parità – dà il via alla seconda serata di incontri con i big della cultura italiana, chiamati a raccontare la loro idea di gioia.

La prima ospite di oggi, attesa in Piazza Castello nel borgo storico di Arcola, sarà Ameya Gabriella Canovi (ore 17.00), psicologa specializzata nella dipendenza affettiva che con Elisabetta Coruzzi, docente e scrittrice, racconterà “Di troppa (o poca) famiglia” (Sperling & Kupfer, 2023). Seguono, nella stessa location, Antonio Caprarica alle 18.00, che con Filippo Paganini, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, descriverà i gioielli della corona inglese, a partire dal suo libro “Carlo III. Il destino della corona” (Sperling & Kupfer, 2023) e Serena Dandini alle 19.00. Conduttrice e autrice televisiva tra le più apprezzate, intervistata di nuovo da Filippo Paganini, Dandini presenterà “Cronache dal Paradiso” (Einaudi, 2023), il suo ultimo titolo best seller che condurrà i presenti alla scoperta dei giardini segreti di Nabokov, Monet… e della stessa autrice. Infine, “GIOIA Festival” chiuderà la sua prima edizione con Moni Ovadia, attore teatrale, drammaturgo, scrittore, compositore e cantante, impegnato nel reading “Laudato sì”, enciclica scritta da Papa Bergoglio, sempre oggi, sabato 9 settembre alle 21.00 in Piazza Castello ad Arcola.

Anche per gli appuntamenti di Arcola, sarà possibile raggiungere il borgo con Bus Navetta questa volta da Ponte di Arcola, dalle ore 15.00 parcheggiando l’auto in Piazza della Resistenza.

Gli appuntamenti alla scoperta del territorio continuano anche oggi con la “Mattina dei sapori” e la visita alle aziende agricole del territorio di Arcola raggiungibili con mezzi propri e il “Pomeriggio dell’Arte” dalle 15.00 alle 17.00 presso il borgo di Arcola per la Visita al Museo Arti e Paesaggi e la visita guidata al borgo di Arcola e ai suoi luoghi di culto (Bus navetta da Ponte di Arcola, Piazza della Resistenza). In più, sempre nella giornata di oggi, nell’ambito del Pomeriggio dell’Arte, nel centro storico di Arcola saranno in mostra anche gli artigiani locali con le loro maestrie e per i partecipanti al festival ci sarà la possibilità di degustare caffè dal mondo tostati ad Arcola.

Per tutti gli incontri di “GIOIA Festival” è necessaria la prenotazione: 334 9324595, dalle 7.30 alle 13.30 / cultura.turismo@comune.arcola.sp.it)