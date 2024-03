Giallo a Sestri Ponente: trovati due minori feriti

I due minori stranieri sono stati trovati a poca distanza, uno dall’altro, in via Antonio Sant’Elia. Possibile coinvolgimento di baby gang

La notte scorsa è stata segnata da un misterioso episodio a Sestri Ponente. Poco dopo le 23 di ieri due minori stranieri non accompagnati sono stati trovati feriti in via Antonio Sant’Elia.

Il caso solleva sospetti di una lite o rissa tra baby gang, aggiungendo una nota di tensione alla tranquillità della zona.

La prima segnalazione è arrivata da un minore, un 17enne, con ferite, al cranio individuato su una panchina da un carabiniere fuori servizio.

I sanitari del 118 sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Verde Sestri, trasferendo il ragazzo in ospedale con codice giallo, senza pericolo di vita, al Villa Scassi.

Poco dopo, mentre gli agenti delle Volanti della Polizia si recavano nella zona per indagare sull’episodio, è giunta una seconda segnalazione di un altro ragazzo ferito nelle vicinanze.

Sul posto sono giunte le ambulanze della Volontari del Soccorso Fiumara e la Croce Oro di Sampierdarena.

Il giovane è stato trattato sul posto e poi trasportato, anche lui in codice giallo al Villa Scassi.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Le prime informazioni suggeriscono che dietro i ferimenti potrebbe esserci stata una rissa tra minori, alcuni dei quali potrebbero essere stati sotto l’influenza dell’alcol, con coinvolgimento sia di giovanissimi stranieri che italiani.