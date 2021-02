Genova X Genova, raccolta per famiglie bisognose

“Genova X Genova”, dal 15 al 20 febbraio una raccolta di generi di prima necessità per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nella settimana dal 15 al 20 febbraio 2021 nasce un’iniziativa spontanea di cittadini e residenti a sostegno delle persone più colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria

Fornire un concreto sostegno alle famiglie in difficoltà duramente colpite dall’emergenza sanitaria per dare un segnale forte di unione e solidarietà e superare uniti un momento storico così delicato. Sono gli obiettivi di “Genova X Genova”, l’iniziativa promossa da un gruppo di famiglie genovesi e sostenuta dal Comune di Genova che permetterà di raccogliere generi di prima necessità – pasta, riso, omogeneizzati, detergenti per la persona – nella settimana dal 15 al 20 febbraio 2021. L’appuntamento è fissato in via San Pio X 27, nel piazzale della Chiesa di San Pio X, tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ad accogliere i donatori saranno i volontari dell’associazione Caritas Auxilium che provvederanno poi a destinare i beni raccolti alle famiglie bisognose.