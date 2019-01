Genova, VVF: qualche cassonetto bruciato. Tre giovani feriti lievi nei vicoli e alla Foce

Roghi e incendi. Notte di san Silvestro senza particolari criticità a Genova. Si sono registrati una trentina di interventi dei vigili del fuoco in città.

Sono stati segnalati solo alcune sterpaglie e qualche cassonetto dei rifiuti (uno in via Timavo) bruciati dalle fiamme, persone rimaste chiuse fuori casa o in ascensore, ma “niente di particolarmente grave”.

Inoltre, ieri sera l’allarme è scattato l’allarme in via Teodosia alla Foce per un principio d’incendio all’ultimo piano di un palazzo.

A prendere fuoco è stata una sedia sdraio su un terrazzo, forse a causa di un petardo. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti delle volanti e i sanitari del 118. Nessun ferito.

I responsabili della centrale operativa del 118 hanno invece riferito di tre giovani che sono stati soccorsi fra le 4 e le 5 di oggi in via dei Pescatori e nel Centro storico con alcuni traumi. Per fortuna, le loro condizioni non sono apparse gravi.

Al momento, dalla Questura di Genova non hanno comunicato fatti di rilievo. Gli agenti sono intervenuti per alcune violazioni alle ordinanze sindacali in vigore per i “botti” o il consumo di alcolici. Nessun intervento nei vicoli per risse, a differenza di quanto avvenuto altri anni.