Genova, Via Prè centro storico. Hotel in fiamme, 5 feriti

Genova, via Prè nel centro storico. Hotel in fiamme, 5 feriti, gestore in codice rosso.

Incendio in un hotel di via Prè nella notte nel centro storico genovese. L’allarme è stato dato verso le ore 4 della notte. Le stanze dell’hotel si sono avvolte in un denso fumo e fiamme. I clienti, svegliati dal trambusto e dal fumo sono scappati in strada.

Nel centro storico genovese dove è situato l’hotel sono accorse quarto squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri hanno accertato che all’interno della struttura le persone fossero evacuate, per poi agire con le operazioni di spegnimento. I militi del fuoco hanno dovuto agire con varie difficoltà a causa delle scale e locali alquanto stretti e piccoli.

Cinque persone sono intossicate dai fumi e trasferite subito in ospedale. Due persone sono ricoverate in codice rosso.

L’incendio avrebbe avuto origine nei locali del gestore, forse per un corto circuito o un guasto all’impianto elettrico. Il gestore con ustioni alle mani e al volto è ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

I vigili del fuoco, dopo aver spento l’incendio hanno iniziato la bonifica e iniziato le indagini per risalire all’origine delle fiamme. Le forze dell’ordine stanno accompagnando i clienti nelle stanze non pericolose, per poter prelevare i bagagli e gli oggetti personali per essere poi trasferiti in un’altra struttura. ABov